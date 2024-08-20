Geleneksel Ağustos Fuarı’nda Müzik Ziyafeti Yaşandı

Şehrin geçmişinde önemli bir yere sahip olan ve uzun bir aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden vatandaşlarla buluşturulan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, muhteşem müzik şöleni ile devam etti. KAFUM Fuar Alanında düzenlenen konserde Türk Halk Müziği sanatçısı Hatice Gökçeli, müzikseverlerle bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Gökçeli; Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Mihriban, Beni Eller Gibi Görme, Kendim Ettim Kendim Buldum, Yalan Dünya, Ankara’nın Bağları, Kesik Çayır, Dağlara Mı Yazdım, Sağım Yalan Solum Yalan, Leylim Ley, Hayatı Tesbih Yapmışım, Erik Dalı, Halkalı Şeker, Berivan, Nar Tanesi ve Yolcu gibi birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirdi. Hatice Gökçeli, muhteşem sesi ve sahne performansıyla katılımcılardan yoğun alkış alırken, Gökçeli’ye eşlik eden Halk Oyunları ekibi de katılımcılara görsel şölen sundu. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde müzikseverler de alkışla ritim tutarak ve oyun oynayarak geceye renk kattı. Katılımcılar, düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi ve Hatice Gökçeli’ye teşekkür etti.