Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na katılımcı başvuruları başladı!

Göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, seçim vaatlerinden bir tanesini daha hayata geçiriyor. 1984 yılından 2000’li yıllara kadar düzenli olarak gerçekleştirilen ve daha sonrasında yapılmayan “Kahramanmaraş Ağustos Fuarı” 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşacak. Ağustos ayı içerisinde KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenecek fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri katılımcılarla buluşacak. Vatandaşlar fuarda çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirmenin yanı sıra anılarını da tazeleme fırsatı bulacak. Fuara katılım sağlamak isteyen esnaflar ise 20 Temmuz tarihine kadar 0552 983 24 09 numaralı telefonla irtibat kurarak veya Tarihi Köker Konağı’nda bulunan Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru yapabilirler.