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Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na katılımcı başvuruları başladı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatlerinden “Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı” Ağustos ayı içerisinde vatandaşlarla buluşacak. Fuara katılım sağlamak isteyen esnaflar, 20 Temmuz tarihine kadar telefonla veya şahsen başvuru yapabilecek.

Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na katılımcı başvuruları başladı!

Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na katılımcı başvuruları başladı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatlerinden “Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı” Ağustos ayı içerisinde vatandaşlarla buluşacak. Fuara katılım sağlamak isteyen esnaflar, 20 Temmuz tarihine kadar telefonla veya şahsen başvuru yapabilecek.

12 Temmuz 2024 Cuma 12:00

Göreve geldiği günden itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlerle vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, seçim vaatlerinden bir tanesini daha hayata geçiriyor. 1984 yılından 2000’li yıllara kadar düzenli olarak gerçekleştirilen ve daha sonrasında yapılmayan “Kahramanmaraş Ağustos Fuarı” 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşacak. Ağustos ayı içerisinde KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenecek fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri katılımcılarla buluşacak. Vatandaşlar fuarda çeşitli etkinliklerle eğlenceli zaman geçirmenin yanı sıra anılarını da tazeleme fırsatı bulacak. Fuara katılım sağlamak isteyen esnaflar ise 20 Temmuz tarihine kadar 0552 983 24 09 numaralı telefonla irtibat kurarak veya Tarihi Köker Konağı’nda bulunan Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek başvuru yapabilirler.

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Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı’na Katılımcı Başvuruları Başladı!
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