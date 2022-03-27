Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması Kahramanmaraş Bölge Finali Yapıldı

Zekeriya Tanrıverdi Camii'nde gerçekleştirilen finallerde imam hatip ortaokulları arasında yapılan yarışmaları 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, anadolu imam hatip liseleri arasında yapılan yarışmaları ise Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi organize etti.



İlimizde yapılan bölge finallerine ilimizde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra Gaziantep, Kilis, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Tunceli’den gelen öğrenciler katıldı.



Bölge finallerine Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde koordinatör olarak görev yapan Hüseyin Kazan, Din Öğretiminden Sorumlu İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Sertpolat, Afşin İlçe Millî Eğitim Müdürü Fatih Kaba, Nurhak İlçe Millî Eğitim Müdürü Kazım Bozkurt, Onikişubat İlçe Müftüsü Süleyman Yavuz, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklık, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehmet Kişifli, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Yarışmaların jüri üyeliğini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Görüzoğlu, KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Cafer Yerlikaya, KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Abdussamed Söyler, Ulu Camii İmam Hatibi Fatih Çetinkurt ile Ulu Camii Müezzin-i Kayyımı Yahya Şahne yaptı.



Bölge finallerine ortaokullar kategorisinde Kahramanmaraş 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu, Kahramanmaraş Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu, Elazığ Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu, Kilis Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu, Şanlıurfa Süleymaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHO), Gaziantep Boyacı Mahmut Zıylan İmam Hatip Ortaokulu, Şanlıurfa Akabe İmam Hatip Ortaokulu, Malatya Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, TOBB Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu, Tunceli Pertek Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHO), Şanlıurfa 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ile Şanlıurfa Osman Esat Efendi İmam Hatip Ortaokulu katıldı.



Bölge finallerine liseler kategorisinde ise Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gaziantep Ömer Özmimar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Adıyaman Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şanlıurfa Haliliye Mehmet Zahid Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elazığ Merkez Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şanlıurfa Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Malatya Yeşilyurt Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.



Yarışmalar sonucunda ortaokul kategorisinde Elazığ Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tahir Özgünoğlu birinci, Kahramanmaraş 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Mikail Özkutay ikinci, Kilis Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Feiz Accum üçüncü; lise kategorisinde ise Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Ayyıldız birinci, Gaziantep Ömer Özmimar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Enes Uğur ikinci, Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Buğra Yaşar ise üçüncü oldu.



Bölge finallerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri katılımcılar tarafından takdim edildi.



Diğer yandan bölge finalleri sonucunda ortaokul kategorisinde birinci olan Elazığ Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tahir Özgünoğlu ile lise kategorisinde birinci olan Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Ayyıldız, “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finali” yarışmalarında mücadele edecek.