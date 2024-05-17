Genç Eğitim Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, Genel Başkan Yardımcısı Olarak Atandı

1986 yılında Kayseri'nin Sarız ilçesinde doğan Kamuran Arık, eğitim hayatını Sarız İlköğretim Okulu, Kayseri Mimar Sinan Anadolu Öğretmen Lisesi (2004 - Yabancı Dil Bölümü), Atatürk Üniversitesi (2009 - Sınıf Öğretmenliği Bölümü) ve halen devam etmekte olduğu Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yük Lisans Programı) tamamlamıştır.

2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Sınıf Öğretmeni olarak göreve başlayan Arık, 2014 yılında Kahramanmaraş'a tayin olmuş ve halen bu ilde eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Depremleri'nde Gönüllü Kamu Görevlisi olarak koordinasyon merkezinde görev almış ve başarı belgesi ile taltif edilmiştir. Arık aynı zamanda MEB Arama Kurtarma Birimi (AKUB) görevlisidir.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yapmış olan Arık, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Promosyon Anlaşmalarının İptal edilmesindeki başarılı çalışmaları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesi ile ilgili eylemlerde etkin görevleriyle tanınmaktadır. Emek, liyakat ve ada mücadelesinin savunucusu olan Arık, 15 Nisan 2024 tarihinde Genç Eğitim Sendikası Kahramanmaraş İl Başkanı olarak göreve başlamış ve 15 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Evli ve i çocuk babası olan Arık, orta seviyede İngilizce biliyor.