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Genç Eğitim Sendikası TBMM'ye Öğretmenlerin Güvenliği İçin Önerilerde Bulundu

Genç Eğitim Sendikası Genel Merkez Yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öğretmenlik Meslek Kanununda Eğitim Çalışanlarını Şiddete Karşı Koruma Yasa Tasarısı hakkında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla TBMM'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Genç Eğitim Sendikası TBMM'ye Öğretmenlerin Güvenliği İçin Önerilerde Bulundu

Genç Eğitim Sendikası TBMM'ye Öğretmenlerin Güvenliği İçin Önerilerde Bulundu

Genç Eğitim Sendikası Genel Merkez Yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öğretmenlik Meslek Kanununda Eğitim Çalışanlarını Şiddete Karşı Koruma Yasa Tasarısı hakkında yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla TBMM'ye ziyaret gerçekleştirdi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:48

Genç Eğitim Sendikası heyetinde Genel Sekreter Mehtap Selçuk, Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, Genç Eğitim Sendikası Başdanışmanı Av. Ahmet Furkan Aydın bulunurken, ziyaret edilen milletvekilleri arasında Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Meclis Eğitim Komisyonu Üyesi Ayşe Bohurler, Ak Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, CHP İstanbul Milletvekili ve Meclis Eğitim Komisyonu Üyesi Suat Özcağdaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamisoğlu yer aldı.

Genç Eğitim Sendikası, son dönemde artan eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa tasarısını milletvekillerine ileterek destek talep etti. Heyet, güvenlik önlemlerinin okullarda da arttırılması gerektiğini vurgulayarak partiler arası işbirliği çağrısında bulundu.

Genç Eğitim Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş İl Başkanı Kamuran Arık, TBMM'deki görüşmeleri sürdüreceklerini ve eğitim çalışanlarının can güvenliğini yasal düzenlemelerle sağlamayı amaçladıklarını belirtirken, Genel Sekreter Mehtap Selçuk ise toplumsal ruh sağlığı yasasının önemine dikkat çekti.

Heyet, hem iktidar hem de muhalefet partilerinden gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

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Genç Eğitim Sendikası TBMMye Öğretmenlerin Güvenliği İçin Önerilerde Bulundu
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