Genç Kasiad’tan Kahramanmaraş’ta “deprem istişare toplantısı”

Genç KASİAD Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükdereli’ nin sunumu ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Kurul Başkanı Çağatay Emirmahmutoğlu; “Saygıdeğer danışma kurulumuz, kıymetli misafirlerimiz ve değerli üyelerimiz hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle; Yıl dönümüne yaklaştığımız 6 Şubat deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yakınlarımız ve hemşerilerimiz için Allahtan rahmet diliyorum. Deprem sürecini ve geride bıraktığımız bir seneyi KASİAD ailesi olarak üyelerimizle birlikte analiz etmek istedik. Nelerin yapıldığı, nelerin eksik kaldığı aslında nelere ihtiyacımızın olduğu konusunda bu çalışmanın değerli olacağı düşüncesi ile bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Deprem öncesinde birlikte çok güzel etkinliklere imza attığımız ekonomim ekibi, yine depremin ilk günlerinden bu zamana kadar sahada bizlerle birlikte oldular. Bu etkinlik düşüncemizi de kendileri ile paylaştığımızda yine bizi yalnız bırakmadılar. Sağladıkları katkı için şahsım ve kurulum adına teşekkür etmek isterim. Bugün burada; üyelerimizin katılımı ile sağladığımız anket sonuçlarını ve ekonomik verileri Hikmet Bey’in sunumu ile değerlendireceğiz. Ardından ekonomim ekibi ile danışma kurulu üyelerimizin oturumuna geçilecek. İstişare toplantımızdan alacağımız kazanımları üyelerimiz ile paylaşacağımız bir sonuç bildirgesi haline getirip, gündemiz olarak takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde organize edeceğimiz Ekonomi Zirvesinin’ de bir anlamda ön hazırlığını bugün burada yapıyor olacağız. Güzel ve faydalı bir program olmasını dilerim.“ dedi.

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer ise “Çok kıymetli Hazirun, Sözlerime başlamadan önce, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Yaşadığımız tüm maddi ve manevi kayıplarımızla birlikte depremin üzerinden tam 1 yıl geçti. Depremin daha ilk günlerinde biz depremin şokunu yaşarken buraya gelip işletmelerimizi ziyaret ederek problemlerimize yakından tanık olan; acılarımız çok taze iken sanayimiz ve iş insanlarının sesi olan ekonomi gazetesi ekibine çok teşekkür ederim. Depremin ana merkezi olan, sanayisi ve ekonomisi en fazla zarar gören şehir Kahramanmaraş’tır. İlk günden itibaren tüm çalışanlarımızla birlikte adeta kenetlendik. Toparlanmak, ayağa kalkmak için var gücümüz ile çalıştık. Depremden sonraki ilk 6 ay içinde devreye alınan işletmeler oldu ama bugün hala devreye giremeyen fabrikalarımız mevcuttur. Maalesef, bir takım prosedürler bu süreci uzattı. Deprem bölgesi olarak teşviki en çok hak eden sanayi Kahramanmaraş’tır. Yaşadığımız bu yıkımdan anlımızın akı ile çıkacağımıza kanaatim sonsuzdur. Kahramanmaraş kendi yağı ile kavrulan şehir ve sanayidir fakat, kendi yağı tükenmektedir. Bu süreçte bizlere yardımını esirgemeyen kamu, kurum ve kuruluşlara da teşekkürü bir borç biliriz. Genç Kasiadımıza’da bizleri bir araya getirdiği ve bu etkinliği düzenlediği için teşekkür ederiz. Kasiad olarak her zaman sanayici ve iş insanlarının yanındayız, sorunların çözülmesi için her daim elimizden geleni yapacağız.” dedi.

KASİAD üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş olan anket çalışmasının sonucunu analiz etmek ve nelerin yapılıp nelerin yapılmadığı gibi, istihdamdan kapasite kullanım alanına, ihracat ve ithalat değişiminden üretim kapasitesi azalma sebeplerine kadar bir çok konunun irdelendiği anket değerlendirme çalışmaları ile ilgili olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı Hikmet Gümüşer’ in sunumu sonrası, moderatörlüğünü Handan Sema Ceylan’ın yaptığı Ekonomi Gazetesi yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ, Genel koordinatör ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar, Yayın kurulu başkanı Dr. Şeref Oğuz ile Yönetim kurulu başkanı Sıddık Ciğer ve Danışma kurulu üyeleri Mehmet Hanefi Öksüz, Ali Emiroğlu, Mikail Utlu ve Mahmut arıkan’ ın konuşmacı olarak katıldığı aralıksız 2,5 saat devam eden “Deprem İstişare Toplantısın” da; deprem sonrası yapılanlar ile yapılması gerekenler görüşülüp tartışıldı.

Çözüm önerilerinin ve çıkış yollarının farklı görüşlerle değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Toplantıda alınan kararların sonuç bildirgesi olarak rapor halinde KASİAD üyelerine ve ilgili mercilere aktarılması kararlaştırılarak günün anısına düzenlenen plaket takdimi ile toplantı tamamlandı.