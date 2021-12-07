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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Kahramanmaraş Finali Gerçekleştirildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce planlanan Türkiye geneli Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması il finali, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Kahramanmaraş Finali Gerçekleştirildi

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Kahramanmaraş Finali Gerçekleştirildi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce planlanan Türkiye geneli Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması il finali, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

07 Aralık 2021 Salı 18:02
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Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken il birincisi olan öğrenci ise bölge yarışmalarında Kahramanmaraş'ı temsil edecek.

Yarışmaya İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Din Öğretiminden Sorumlu İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ramazan Sertpolat, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Fatih Şeref, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yarışma başlamadan önce 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdulbaki Güneçıkan, Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Ardından İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yarışmanın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İl Müdürü Yusuf Kahraman, “Elinde, dilinde, gönlünde Kur’an-ı Kerim’i taşıyan ve bize bunu en güzel şekilde sunmak üzere buraya gelen hafızlarımızın dilinden Kur’an-ı Kerim’i duymak, muhakkak çok güzel olacaktır. Bu yarışma, kaybedeni olmayan bir yarışma. İl birincimizi seçeceğimiz bu yarışmaya katılan 6 öğrencimizin her biri de birbirinden kıymetli. Hepsi de bizim gönlümüzün şampiyonu.” diye konuştu.

Programa gelenlerin de tıpkı hafızlar gibi kaybedeni olmayan bir ortama geldiklerini belirten İl Müdürü Yusuf Kahraman, son olarak şunları söyledi: “Bu kıymetli yarışmaya emek veren öğretmenlerimize, jüri üyelerimize ve okul idarecilerimize teşekkür ederken sabahın seherinde, gecenin geç saatlerinde rahlesinin başında ezber yapan hafızlarımızı gözlerinden öpüyorum. Yarışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

İl Müdürü Yusuf Kahraman’ın konuşmasının ardından 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Memduh Kayıklı katılımcılara seslendi.

Konuşmalardan sonra yarışmaya geçildi. Yarışmada Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mahmut Elşeyh, Doğukent İmam Hatip Ortaokulu'ndan Ahmed Elhuveydi, Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu’ndan Yusuf Eren Gülmez, Kervan Pastanesi Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mehmet Emin Kır, 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’ndan Selman Hatib ve Türkoğlu Durdu Tansel İmam Hatip Ortaokulu’ndan İbrahim Ethem Kaplan mücadele etti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödüller takdim edildi. İl birincisi olan Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eren Gülmez, bölge müsabakalarında Kahramanmaraş'ı temsil etmeye hak kazandı.

Son Güncelleme: 07.12.2021 18:09
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Kahramanmaraş Finali Gerçekleştirildi
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