Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Asfalt
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin iletişimini güçlendirdiğini söyledi
SANKO Rektörü Dağlı öğrenci kulüplerinin...

"Genç Nida Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma” Ve “Hafızlık” Yarışmaları Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programı gereği Türkiye geneli ortaokullar arası planlanan Genç Nidâ (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ile Genç Nidâ (Kız) Hafızlık Yarışmaları’nın il finali, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

"Genç Nida Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma” Ve “Hafızlık” Yarışmaları Yapıldı

"Genç Nida Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma” Ve “Hafızlık” Yarışmaları Yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün faaliyet programı gereği Türkiye geneli ortaokullar arası planlanan Genç Nidâ (Kız) Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ile Genç Nidâ (Kız) Hafızlık Yarışmaları’nın il finali, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

14 Aralık 2021 Salı 16:06
banner459

Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu koordinesinde 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen "Genç Nida Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" ve “Genç Nida Hafızlık Yarışması”nda kız öğrenciler mücadele etti.

Günün ilk yarışmasında Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Semanur Dağ, jüri üyeleri tarafından Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyabilen öğrenci seçildi. Böylelikle il birincisi seçilen Semanur Dağ, ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Günün diğer yarışmasında ise Doğukent İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tülay Ayşe Arık, jüri üyeleri tarafından en iyi hafize olarak seçildi. Böylelikle il birincisi seçilen Tülay Ayşe Arık, ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren tüm öğrenciler ödüllendirildi.

Anahtar Kelimeler:
Genç Nida Kuran-I Kerim’i Güzel Okuma” Ve “Hafızlık” Yarışmaları Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Mahçiçek, Muhtarlarla 2021 Yılını Değerlendirdi
Başkan Mahçiçek, Muhtarlarla 2021 Yılını Değerlendirdi
Göksun Belediyesi Eğitim Desteğine Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Eğitim Desteğine Devam Ediyor
Başkan Okumuş, ''İmkan bizden, oynamak sizden''
Başkan Okumuş, ''İmkan bizden, oynamak sizden''
Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!
Alpedo ve Maraş dondurması ünlü belgesel kanalında!
Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!
Kahramanmaraş’ta yasak kararı alındı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber