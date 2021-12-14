"Genç Nida Kur'an-I Kerim’i Güzel Okuma” Ve “Hafızlık” Yarışmaları Yapıldı

Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu koordinesinde 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen "Genç Nida Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" ve “Genç Nida Hafızlık Yarışması”nda kız öğrenciler mücadele etti.

Günün ilk yarışmasında Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Semanur Dağ, jüri üyeleri tarafından Kur’an-ı Kerim’i en güzel okuyabilen öğrenci seçildi. Böylelikle il birincisi seçilen Semanur Dağ, ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Günün diğer yarışmasında ise Doğukent İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Tülay Ayşe Arık, jüri üyeleri tarafından en iyi hafize olarak seçildi. Böylelikle il birincisi seçilen Tülay Ayşe Arık, ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren tüm öğrenciler ödüllendirildi.