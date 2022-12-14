"Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma" ve "hafızlık" yarışmaları yapıldı!

Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün Mesleki Yarışmalar faaliyet programı gereği Türkiye geneli ortaokullar arası planlanan Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ile Genç Sadâ Hafızlık Yarışmaları'nın Kahramanmaraş finali, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirildi.

Rıdvan Hoca İmam Hatip Ortaokulu ve 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu koordinesinde 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Genç Sadâ Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması" ve "Genç Sadâ Hafızlık Yarışması"nda erkek öğrencilerimiz mücadele etti.

Günün ilk yarışmasında Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Akkurt, jüri üyeleri tarafından Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyabilen öğrenci seçildi. Böylelikle il birincisi seçilen Abdullah Akkurt, ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Günün diğer yarışmasında ise yine Hacı Bayram Veli İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eren Gülmez, jüri üyeleri tarafından en iyi hafız olarak seçildi. Böylelikle il birincisi seçilen Yusuf Eren Gülmez, ilimizi bölge müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmalar sonunda dereceye giren tüm öğrencilerimiz ödüllendirildi.