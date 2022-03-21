Gençler Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Kurslarına Yoğun İlgi Gösterdi

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin inşa ettiği Kahramanmaraş’ın en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurslar devam ediyor. Resim, Müzik, Tarih, Coğrafya ve İngilizce kurslarına gençler yoğun ilgi göstererek memnuniyetlerini dile getirdi. Özellikle Müzik kursları kapsamında Gitar ve Ses Eğitimi kurslarına ilginin yoğun olduğu bildirildi.

Kahramanmaraşlı gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve geleceğine katkı sağlama amacıyla çeşitli eğitim kursları organize eden Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, eğitim kurslarına da ilginin yoğun olduğunu aktardı.

Üniversite sınavına hazırlanan ve kendini geliştirmeyi amaçlayan gençlerin Tarih, Coğrafya kurslarına yöneldiğini bildiren Gençlik Merkezi, ilginin artmasıyla Matematik, Geometri, fizik ve biyoloji gibi alanlarda da kurs açılabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin gençlik merkezine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Başkan Okay, gençlik merkezinin Kahramanmaraş geneline hizmet verdiğini hatırlatarak sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Biz bu gençlik merkezini inşa ederken buranın gençlerimizle dolup taşmasını hayal ettik. Bugün geldiğimiz noktada bu hayalimizin gerçekleştiğini görüyoruz. Gençlerimiz burada açılan kurslara büyük ilgi gösteriyor. Gençlik Merkezinin kendilerine sunduğu ve suna bileceği imkanların farkındalar. İnşallah bu şekilde devam eder ve bizler de gençlerimizin hem eğitimlerine hem de sosyal hayatlarına önemli bir katkı sağlarız.”

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, devam eden kurslar dışında gençlerden açılması gereken kurslarla alakalı talep de aldıklarını bildirdi. Devam eden kurslara olan ilgiden dolayı bu kurslara da yeni kayıtların yapıldığı ifade edildi.