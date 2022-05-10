Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif...
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Dulkadiroğlu’ndan asfalt çalışması
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli, başımızın tacı yapmalıyız
Başkan Mahçiçek; Annelerimizin kıymetini bilmeli,...

Gençler Kürsüde Projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi

Fikir Atölyesi Düşünce Derneği ve Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Gençler Kürsüde projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi.

Gençler Kürsüde Projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi

Gençler Kürsüde Projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi

Fikir Atölyesi Düşünce Derneği ve Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Gençler Kürsüde projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi.

10 Mayıs 2022 Salı 08:40
banner459

Fikir Atölyesi Düşünce Derneği Başkanı ve Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Adem AYDOĞAN teşekkür konuşmasında, projede aktif olarak görev alan öğrencilere, jüriye ve katkı sunan destek veren herkese teşekkür etti.

Fikir Atölye Düşünce Derneği başkanı Adem Aydoğan konuşmasında Proje ile Gençlerimizin bilişsel ve sosyal açıdan sağlıklı bir gelişim göstermeleri için destekleyici ortamlara, farklı proje ve programlara dahil edilmesi önemli olduğunu belirten konuşmasında öğrencilerin Okuldan artan zamanları daha verimli hale getirebilecek projeler, etkinliklerin eksik olmasından dolayı, gençler çağımızın en önemli sorunlardan biri haline gelen asosyal davranışlar sergilemektedir ifadesini kullandı. Bu durum gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Ekran bağımlılığı (telefon tablet televizyon vb.) hem fiziksel hem bilişsel hem de sosyal olarak gelişimlerini olumsuz etkileyen bağımlılıklardan uzaklaştırma önemlidir bu projeyle gençlerin bilişsel sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu proje gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak ve hayatın her alanında etkin katılımlarını artırmak amacıyla hazırlanmış olup; okudukları kitapları tahlil ederek bu tahlilleri paylaşabilecekleri ortamları oluşturmayı içermektedir.

Anahtar Kelimeler:
Gençler Kürsüde Projesinin Türkoğlu Ilçe Finali Gerçekleştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik
Ülkü Ocaklarından Şölen Tadında Etkinlik
Kahramanmaraşlı Akademisyen Hüsn-İ Hat Sanatını Türkiye’de Yaşatıyor
Kahramanmaraşlı Akademisyen Hüsn-İ Hat Sanatını Türkiye’de Yaşatıyor
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Gençlerimiz İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Okay, Engellilere Yönelik Pozitif Ayrımcıyız
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik
Başkan Güngör’den Kuybu’ya Tebrik

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber