Gençler Kürsüde Projesinin Türkoğlu ilçe finali gerçekleştirildi

Fikir Atölyesi Düşünce Derneği Başkanı ve Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Adem AYDOĞAN teşekkür konuşmasında, projede aktif olarak görev alan öğrencilere, jüriye ve katkı sunan destek veren herkese teşekkür etti.

Fikir Atölye Düşünce Derneği başkanı Adem Aydoğan konuşmasında Proje ile Gençlerimizin bilişsel ve sosyal açıdan sağlıklı bir gelişim göstermeleri için destekleyici ortamlara, farklı proje ve programlara dahil edilmesi önemli olduğunu belirten konuşmasında öğrencilerin Okuldan artan zamanları daha verimli hale getirebilecek projeler, etkinliklerin eksik olmasından dolayı, gençler çağımızın en önemli sorunlardan biri haline gelen asosyal davranışlar sergilemektedir ifadesini kullandı. Bu durum gelişimlerini olumsuz etkilemektedir. Ekran bağımlılığı (telefon tablet televizyon vb.) hem fiziksel hem bilişsel hem de sosyal olarak gelişimlerini olumsuz etkileyen bağımlılıklardan uzaklaştırma önemlidir bu projeyle gençlerin bilişsel sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Bu proje gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak ve hayatın her alanında etkin katılımlarını artırmak amacıyla hazırlanmış olup; okudukları kitapları tahlil ederek bu tahlilleri paylaşabilecekleri ortamları oluşturmayı içermektedir.