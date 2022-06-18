Gençleri Festivale Onikişubat Belediyesi Taşıyacak

Özellikle model alınan eğitim yatırımlarıyla gençlerin en büyük destekçisi olan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin üzerlerindeki sınav stresini atarak, eğlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği vizyon proje uluslararası EXPO 2023’ün Rekreasyon Alanı, ilk konserine ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla organize edilen festivalde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlenecek, muhteşem EXPO manzarasında unutulmaz bir gece yaşayacak. Festival, 19 Haziran Pazar günü saat 17’de başlayacak. Gençlik Festivali’ne katılım ise ücretsiz olacak.

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamak hem de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ile gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali’nde birbirinden önemli sahne performansları sergilenecek. İllüzyon gösterisi ile başlayacak festival, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin DOKMER Ateşi Dans Topluluğu’nun gösterisiyle devam edecek. Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ortaklığında oluşturulan EXPO-Açık Sahne Sanat Akademisi’nin korosu ile Kahramanmaraş’ın yerel sanatçıları birbirinden güzel ezgilerle kulakların pasını silecek. Festival coşkusu ise onur konuğu ünlü sanatçı Eypio’nun sahne almasıyla doruklara çıkacak. Eypio, milyonlarca görüntülenme alan birbirinden güzel şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençlerle söyleyecek.

Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamayı hem de EXPO 2023 ile buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda organize edilecek. Bu anlamda gençlerin ulaşım açısından sorun yaşamaması adına Onikişubat Belediyesi alkışlanacak bir çalışmayı duyurdu. Yapılan açıklamada festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferlerinin düzenleneceği belirtildi. 19 Haziran Pazar günü saat 16’da başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri; Piazza AVM, Merkez Otobüs Durağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Ulu Cami ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden hareket edecek.