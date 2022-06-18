Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum’
Başkan Mahçiçek, ‘Bilginiz ve özgüveninizle...
Başkan Okay’dan YKS’ye girecek öğrencilere mesaj
Başkan Okay’dan YKS’ye girecek öğrencilere...
Büyükşehir’den Türk Halk Müziği Konseri
Büyükşehir’den Türk Halk Müziği Konseri
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’

Gençleri Festivale Onikişubat Belediyesi Taşıyacak

Gençler için muhteşem bir festivale imza atan Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenleyeceği Gençlik Festivali’ni 19 Haziran’da EXPO Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirecek. Onikişubat Belediyesi, festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

Gençleri Festivale Onikişubat Belediyesi Taşıyacak

Gençleri Festivale Onikişubat Belediyesi Taşıyacak

Gençler için muhteşem bir festivale imza atan Onikişubat Belediyesi, ‘Rotamız; EXPO 2023’ sloganıyla düzenleyeceği Gençlik Festivali’ni 19 Haziran’da EXPO Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirecek. Onikişubat Belediyesi, festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

18 Haziran 2022 Cumartesi 20:45
banner459

Özellikle model alınan eğitim yatırımlarıyla gençlerin en büyük destekçisi olan Onikişubat Belediyesi, bu kez ise hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin üzerlerindeki sınav stresini atarak, eğlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük çabası sonucu kente kazandırılan ve Türkiye’nin Kahramanmaraş’tan temsil edileceği vizyon proje uluslararası EXPO 2023’ün Rekreasyon Alanı, ilk konserine ev sahipliği yapacak. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatlarıyla organize edilen festivalde gençler, sahne performanslarıyla doyasıya eğlenecek, muhteşem EXPO manzarasında unutulmaz bir gece yaşayacak. Festival, 19 Haziran Pazar günü saat 17’de başlayacak. Gençlik Festivali’ne katılım ise ücretsiz olacak.

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamak hem de EXPO 2023 Rekreasyon Alanı ile gençleri buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali’nde birbirinden önemli sahne performansları sergilenecek. İllüzyon gösterisi ile başlayacak festival, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin DOKMER Ateşi Dans Topluluğu’nun gösterisiyle devam edecek. Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ortaklığında oluşturulan EXPO-Açık Sahne Sanat Akademisi’nin korosu ile Kahramanmaraş’ın yerel sanatçıları birbirinden güzel ezgilerle kulakların pasını silecek. Festival coşkusu ise onur konuğu ünlü sanatçı Eypio’nun sahne almasıyla doruklara çıkacak. Eypio, milyonlarca görüntülenme alan birbirinden güzel şarkılarını EXPO 2023 Alanı’nda gençlerle söyleyecek.

Festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferleri düzenlenecek

Hem gençlerin sosyalleşmesini sağlamayı hem de EXPO 2023 ile buluşturmayı hedefleyen Gençlik Festivali, EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda organize edilecek. Bu anlamda gençlerin ulaşım açısından sorun yaşamaması adına Onikişubat Belediyesi alkışlanacak bir çalışmayı duyurdu. Yapılan açıklamada festival alanına ulaşım için ücretsiz ring seferlerinin düzenleneceği belirtildi. 19 Haziran Pazar günü saat 16’da başlayacak olan ücretsiz otobüs seferleri; Piazza AVM, Merkez Otobüs Durağı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Ulu Cami ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden hareket edecek.

Anahtar Kelimeler:
Gençleri Festivale Onikişubat Belediyesi Taşıyacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı
Kahramanmaraş'ta arıcılık ve bal üretimiyle ilgili toplantı yapıldı
Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde
Kahramanmaraş’ta Araç Sahiplerine Müjde
İktidarın Yanlış Önceliği Enflasyon Değil, Büyüme
İktidarın Yanlış Önceliği Enflasyon Değil, Büyüme
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 55 adayı sınava yetiştirdi
Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, YKS'ye geç kalan 55 adayı sınava yetiştirdi
Öğrencilere Karne Hediyesi Ülkü Ocaklarından
Öğrencilere Karne Hediyesi Ülkü Ocaklarından

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber