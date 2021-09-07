Gençlerimiz Geleceğimizin Teminatı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Seyir Terası’nda gerçekleştirilen programda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın yanı sıra sınavda ilk 2 bine giren öğrenciler yer aldı. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman, “Öğrencilerimiz çok önemli bir başarı gösterdi, tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Eğitim dönemlerini çok iyi bir şekilde tamamlayacaklarına inancımız tam” diye konuştu.

Başarıları Devam Edecek

Öğrencilerle yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün üniversite sınavında ilk 2 bine giren öğrencilerimizi misafir ettik. Gençlerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu başarıda emekleri olan kıymetli ailelerimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bu başarılarını seçmiş olduğu mesleklerde devam ettireceklerdir. Evlatlarımız inşallah milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı evlatlar olacaklardır. Bu çocuklar geleceğimizin teminatı. Gözlerindeki pırıltıyı görüyorum, Rabbim yollarını açık eylesin inşallah” diye konuştu. Gerçekleştirilen programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, YKS’de başarı gösteren öğrencilere hediye takdim etti.