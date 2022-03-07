Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, şehrin farklı noktalarından gelen öğrencilerle birlikte vizyona girdiği günden beri büyük ilgi toplayan ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi izlendi. Yaklaşık 3 hafta süren etkinlikler kapsamında, şehrin kırsal kesimlerinde yaşayan 7 bini aşkın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi gruplar halinde Arsan Center sinema salonunda filmi izledi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak şehrimizin gençleriyle birlikte ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledik. Özellikle şehrimizin kırsal bölgelerinde yaşayan öğrencilerimizi milli ve manevi duyguları çok yüksek olan bu filmle buluşturmak ve sinemayla tanıştırmak bizleri de çok mutlu etti. Gençlik Meclisi olarak 7 bini aşkın öğrencimizi sinemayla buluşturduk. Bu tarz sosyal faaliyetleri hayata geçirmemiz noktasında bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Gençlik Meclisi olarak şehrimizdeki çocuklarla, gençlerle bir araya gelmeye ve yeni sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.