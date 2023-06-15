Gezici Kütüphane Ilıca İlkokulu Öğrencilerinin Misafiri Oldu

Büyükşehir Belediyesi’nin örnek hizmeti Gezici Çocuk Kütüphanesi, Ilıca İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerin gerçekleştirildiği programdan duyduğu memnuniyeti belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin örnek hizmeti Gezici Çocuk Kütüphanesi, şehrin çeşitli noktalarında çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Şehrin özellikle kırsal bölgelerinde kitaba ulaşmakta güçlük çeken öğrencileri ziyaret eden Gezici Kütüphane’nin yeni durağı Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi oldu. Depremin miniklerde yol açtığı izleri bir nebze olsun silmek ve çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturabilmek için ziyaretlerini sürdüren Gezici Çocuk Kütüphanesi, Ilıca İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Masal okuma, animasyon gösterimi, boyama ve puzzle gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda, uzman kütüphaneciler tarafından çocuklara; Gezici Çocuk Kütüphanesi, kitap okumanın önemi ve kitaplara erişim konularında bilgiler aktarıldı. Etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gezici Kütüphane’nin yaz tatili boyunca da sürpriz etkinliklerle çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.