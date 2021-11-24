Gezici Kütüphane’den Miniklere Tatil Sonrası Sürpriz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunuyor.

Şehrin kırsal bölgelerinde kitaba ulaşmakta zorluk yaşayan öğrencilerle buluşan Gezici Kütüphane, bu kez Onikişubat’ın Kurtlar Mahallesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kurtlar İlkokulu’nda eğitim gören, yaşları 7 ila 10 arasında değişen miniklerle doyasıya kitap okundu, oyun oynandı. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı etkinlikte kitaplar ilgiyle incelendi. Düzenlenen etkinlik dolayısıyla Kurtlar İlkokulu öğretmenleri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ifade etti.