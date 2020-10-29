Gökhan Büyükdereli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Büyükdereli mesajında, 29 Ekim 1923 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılıkla kazanılan milli mücadele ile, milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan cumhuriyet rejiminin armağan edildiğini vurguladı.

Büyükdereli şunları dile getirdiler: “Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur.

Bu nedenle yüce Türk milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışılacak, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır.

Cumhuriyetimizin 94. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bizi aydınlık geleceğimize taşıyan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarının aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken; eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle; gazilerimizi ise şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.”