Gökhan Büyükdereli’den yeni yıl mesajı

Gökhan Büyükdereli, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Yarın yeni bir yıla uyanacağız. Geride bıraktığımız 2021 yılı acıların ve sevinçlerin harmanlandığı bir yıl oldu.

2021 yılını acısı ve tatlısı ile geride bırakarak yeni umutlarla 2022 yılına merhaba diyoruz. Yeni umutlar ve yeni dileklerle karşıladığımız 2022 yılı hepimiz için, inanıyor ve ümit ediyorum ki hayırlara vesile olan yeni bir dönemin başlangıcı olsun.

2021 yılından önemli dersler çıkararak paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek zorlu günlerde birbirimize destek olduğumuz birlik içerisinde yeni yıla giriyoruz.

İnşallah bizler bu yeni yılda kendimizi yenileyerek, geliştirerek, vatandaşımıza hizmetin en güzelini en iyisini sunma adına, ilçemizi daha modern ve yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor, 2022 yılının başta aziz milletimiz olmak üzere tüm dünya insanlığı için sağlık, huzur ve barış getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”