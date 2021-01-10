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Göksun belediyesi ges projesinde kurulum çalışmaları başladı

Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artmasına bağlı olarak dünyada ve Türkiye’de hızla artan yenilenebilir temiz enerji gelişmelerine kayıtsız kalmayan Göksun Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçiriyor.

Göksun belediyesi ges projesinde kurulum çalışmaları başladı

Göksun belediyesi ges projesinde kurulum çalışmaları başladı

Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artmasına bağlı olarak dünyada ve Türkiye’de hızla artan yenilenebilir temiz enerji gelişmelerine kayıtsız kalmayan Göksun Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçiriyor.

10 Ocak 2021 Pazar 14:38
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Belediyeye ait 20 dönüm arazi üzerinde 3 bin 520 adet güneş paneli ile kurulmaya başlanan 1 MW güce sahip santralin iki ay içerisinde üretime geçirilmesi hedefleniyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, üretime geçilmesiyle birlikte belediyenin enerji giderlerinin karşılanacağını ve kendi ödemelerinden arta kalan geliri de ilçede yapılacak hizmetler de kaynak olarak kullanacaklarını söyledi.

İlçeye bağlı Karaömer Mahallesindeki GES çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Değişen hayat standartlarına bağlı olarak hizmet ağı genişleyen yerel yönetimlerin enerji maliyetleri de artmaktadır. Artan enerji maliyetlerimizi düşürmek için dünyada ve ülkemizde hızla artan yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından istifade etmek için GES projesine 2017 yılında başlamıştık. Kasım ayında yapmış olduğumuz ihale sonunda 1 MW gücündeki santralimizin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olarak iki ay içinde tamamlayarak üretime başlayacağımız Güneş Enerji Santralimizden elde edeceğimiz elektrik üretimi ile ülkemizin enerji üretimine katkı sağlamış olacağız. Üretime başlamasıyla birlikte hem kurulum maliyetini amorti edecek hem de belediyemizin enerji ihtiyacı karşılanacak. Artan parayı da belediye hizmetlerinde kaynak olarak kullanmayı planlıyoruz.”

Proje ile istihdama da katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Aydın, GES projesinin Göksun’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karaömer Mahalle Muhtarı İsmail Uçar’da yaptığı açıklamda, mahallelerine yapılan hizmetlerin yanı sıra Göksun için çok büyük bir öneme sahip olan Güneş Enerji Santralinin mahallelerine kurulmasından dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti.

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