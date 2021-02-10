Göksun Belediyesi Pandemi Sürecinde De Prestij Projelere İmza Attı

Geride kalan yaklaşık 7 yılda standart belediyecilik hizmetlerinin yanında, söz verdiği vizyon projelerinin önemli bir kısmını da tamamlama başarısı gösteren Başkan Aydın, yeni projelerini hayata geçirmek için de önemli adımlar attı.

GÖKSUN’UN İLK VE TEK BELEDİYE HİZMET BİNASI HİZMETE AÇILDI

Sultan II. Abdülhamid Han'ın iradesiyle 21 Kasım 1907 tarihinde ilçe olan Göksun’a 107 yılda yapılandan daha fazla hizmet ve yatırımı kazandırma başarısı gösteren Başkan Hüseyin Coşkun Aydın liderliğindeki Göksun Belediyesi, Koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen 2020 yılına Göksun tarihinin ilk belediye hizmet binası olarak projelendirilip inşa edilen Yeni Hizmet Binasına taşınarak girdi.

Birinci dönem projeleri arasında Göksun için olmazsa olmaz vizyon projelerinin en başında yer alan Belediye Hizmet Binası Projesini Göksun’un sahip olduğu tarihi geçmişi ve izlerini taşıdığı Türk İslam medeniyetine göre şekillendirdiklerini belirten Başkan Aydın, taraflı tarafsız herkesin beğenisini ve takdirini kazanan hizmet binası projesi için şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş’ın en kadim ilçelerinden biri olan Göksun, Asur ve Hititlere kadar dayanan birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Selçuklular zamanında Türklerin eline geçmiş, Dulkadiroğulları Beyliği’nin ortadan kaldırılmasından sonra da Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Askeri, ticaret ve göç yollarının üzerindeki konumu nedeniyle her dönem cazibe merkezi olan Göksun, 21 Kasım 1907 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’in iradesiyle ilçe statüsüne kavuşmuştur. Belediye Başkanı olmayı hayal ettiğimiz günlerde başladığımız proje çalışmalarımızı, ilçemizin sahip olduğu tarihi geçmişi ve izlerini taşıdığı Türk İslam medeniyeti anlayışına göre şekillendirdik. Göreve geldiğimizde 107 yıllık bir ilçe olan Göksun’un belediye hizmet binası olarak projelendirilerek inşa edilen ilk hizmet binasını yapmak Allah’a şükürler olsun bize nasip oldu. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile günümüzün ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek özelliklerde 3 katlı, toplam 5 bin metrekare kapalı alanlı planladığımız yeni hizmet binasını 2015 yılında projelendirdik. 2018 yılı ilkbaharında temelini attığımız binamızın inşaatını 2019 yılının sonunda tamamladık. Elektrik, elektronik, ısıtma, soğutma, mekanik ve sıhhi sistemlerin testlerinin ardından 2020 yılının Mart ayında taşınma işlemini yaparak halkımıza hizmet vermeye başladık.”

İnşaat aşamasında olduğu gibi kullanım süresi içinde de siyasetçi ve bürokratlar başta olmak üzere ziyaret eden taraflı tarafsız her kesimden beğeni ve takdir gördüklerini ifade eden Başkan Aydın, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yeni hizmet binamızı projelendirme aşamasında yakın çalışma içinde olduğumuz kurum ve kuruluşları da hesap ederek onlara ev sahipliği yapacak şekilde planlamalar yapmıştık. Tapu Müdürlüğü ile KASKİ Göksun Şube Müdürlüğüne kiralama yaparak yer verdik. Bunu vatandaşlarımızın hizmete ulaşması noktasında sağladığı kolaylık nedeniyle çok önemsiyoruz. Göksun Belediyesi, Tapu Müdürlüğü ve KASKİ ile işi olan vatandaşlarımız hizmet binamıza gelerek tüm iş ve işlemlerini tek çatı altında yaparak binamızdan mutlu olarak ayrılıyor. Yürüttüğümüz çalışma ile önümüzdeki günlerde AKEDAŞ ve ARMADAŞ gibi kurumların fatura ödemeleri de vezneler bölümüzde yapılabilecek.”

- KANAL GÖKSUN PROJESİ GÖKSUN’A ÇOK YAKIŞACAK

İçinde Kanal Göksun Projesini de barındıran toplam 5 bin metrekare alana sahip olan bahçe düzenlemesini de tamamladıklarını belirten Başkan Aydın, ‘Kanal Göksun Projesi Göksun’a Çok Yakışacak’ dedi.

Başkan Aydın, “Yapmış olduğumuz tüm projelerimizi ilçemizin sahip olduğu değerler ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yapıyoruz. Akarsular yönünden zengin olan ilçemize çok yakışacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. İlçe merkezimiz içinden geçen ve 2014 yılında kanalizasyondan arındırdığımız Göksu Çayının, Kayseri Karayolu ile Kahramanmaraş Karayolu arasındaki yaklaşık 5 kilometre güzergahında yapacağımız proje ile içinde su bisikletlerinin yer aldığı, etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanlarının yer aldığı Kanal Göksun projesini hayata geçirerek hizmete sunmayı planlıyoruz. Kanal Göksun projemizin, hizmet binamızın bahçe düzenlemesi içinde yer alan birinci etap çalışmaları kapsamında, 230 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde olan kanal ile 2 köprüyü Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yeniden inşa ederek hizmete sunduk. Toplam 5 bin metrekare alana sahip olan bahçe düzenlememiz ise 3 bin metrekare yeşil alan, 8 adet gazebo, 8 adet bank, yürüyüş yolu, su kanalı ve havuz ile gelin damat fotoğraf terasından oluşmaktadır. Kanal Göksun projesinin ikinci etabında Hizmet Binamız ile Kayseri Karayolu arasında, üçüncü etabında Kayseri Karayolu ile Nebininoğlu kaynağı arasında, dördüncü etabında ise Hizmet Binamız ile Kahramanmaraş Karayolu arasını yaparak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. İlçemizin gelişimine büyük katkılar sağlayacağına inandığımız Belediye Hizmet Binamız ile Kanal Göksun Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

GES PROJESİ HAYAT BULDU, GÖKSUN BELEDİYESİ KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETECEK

Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artmasına bağlı olarak dünyada ve Türkiye’de hızla artan yenilenebilir temiz enerji gelişmelerine kayıtsız kalmayan Göksun Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçiriyor.

İlçeye bağlı Karaömer Mahallesinde belediyeye ait 20 dönüm arazi üzerinde 3 bin 520 adet güneş paneli ile kurulmaya başlanan 1 MW güce sahip santralin iki ay içerisinde üretime geçirilmesi hedefleniyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Ocak ayında inşasına başlanan ve çelik konstrüksiyon aşaması tamamlanan tesiste üretime geçilmesiyle birlikte belediyenin enerji giderlerinin karşılanacağını ve arta kalan geliri de ilçede yapılacak hizmetlerde kaynak olarak kullanacaklarını söyledi.

Güneş Enerji Santrali kurmak için proje çalışmalarına 2017 yılında başladıklarını belirten Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Değişen hayat standartlarına bağlı olarak hizmet ağı genişleyen yerel yönetimlerin enerji maliyetleri de artmaktadır. Artan enerji maliyetlerimizi düşürmek için dünyada ve ülkemizde hızla artan yenilenebilir temiz enerji kaynaklarından istifade etmek için GES projesine 2017 yılında başlamıştık. 1 MW gücündeki santralimizin kurulum çalışmaları hızla devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olarak iki ay içinde tamamlayarak üretime başlayacağımız Güneş Enerji Santralimizden elde edeceğimiz elektrik üretimi ile ülkemizin enerji üretimine katkı sağlamış olacağız. Üretime başlamasıyla birlikte hem kurulum maliyetini amorti edecek hem de belediyemizin enerji ihtiyacı karşılanacak. Artan parayı da belediye hizmetlerinde kaynak olarak kullanmayı planlıyoruz.”

TOKİ SOSYAL KONUTLARINDA İLK TEMELLER GÖKSUN’DA ATILDI

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın, birinci ve ikinci dönem projeleri arasında yer alan ve 2014 yılından itibaren hayata geçirilmesi için büyük mücadele verdiği Göksun Toplu Konut projesindeki 376 konutun temelleri Kasım ayında atıldı. Hızlı bir çalışma yürüten Yüklenici Firma inşaat sezonu sonuna kadar her biri 7 katlı 2 adet 3+1 ve 2 adet 2+1 olmak üzere toplam 4 blok, 94 konutun karkas inşaatını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen, ‘Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinde temeller atılmaya başlandı. 100 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta inşa edilecek konutlar için ilk temeller ise Göksun’da atıldı.

Yantepe Mahallesi Çataltepe mevkiinde temelleri atılan toplu konutların yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edildiğine vurgu yapan Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bizim belediyecilik anlayışımız, Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışı ve halka hizmet hakka hizmet mantığından hareketle devam etmekte. Toplu konut uzun yıllardan beri arzu ettiğimiz ve hayata geçmesi için TOKİ Başkanlığı ile çalışmaları aralıksız sürdürdüğümüz bir proje. Temelinin ilk olarak Göksun’da atılmış olması ve hızlı bir şekilde inşaatların devam ediyor olması bizi son derece mutlu ediyor. Bunun nedeni ise bizim 2014 yılından itibaren toplu konut projesini hayata geçirmek için yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz ve gerekli imar planı ve etüt çalışmalarını zamanında yapmış olmamızdır. İnşallah önümüzdeki yıllarda ikinci etap konutlarını talep etmek suretiyle buradaki rezerv alanımızı da değerlendirip konut sayısını artıracağız.”

- Kararlı Mücadele Sonuç Verdi Konut Sayısı 3.5 Kat Arttı

Göksun Belediyesi tarafından söz konusu projenin hayata geçirilmesi için 2014 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2015 yılında 173 konutluk proje hazırlanmış 2015 yılında yapılan ön talep toplama sürecinde yeterli sayıya ulaşılamamıştı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın girişimleri ve kararlı duruşu nedeniyle TOKİ başvuru şartlarında Göksun’a özel değişiklik yaparak 2016 yılında yeniden ön talep toplama sürecine gitmiş, ancak yeterli sayıda başvuru olmadığı için proje iptal edilmişti.

Başkan Aydın’ın, başvuru ve ödeme koşullarında değişiklik yapılması ve 110 konut olarak yeniden projelendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı nezdinde yürüttüğü kararlı mücadelesi sonunda, Göksun Toplu Konut projesi ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesine dahil edilerek 2+1 ve 3+1 planında toplam 376 konut ile 8 dükkanlı 1 Ticaret Merkezi ve 1 Cami tahsis edilmişti.

Yüklenici firmaya 22 Ekim 2020 tarihinde yer teslimi yapılan projenin sosyal donatı ve çevre düzenleme çalışmaları da tamamlanmış olarak teslim tarihi ise 14 Ocak 2022.

GÖKSUN’DA 3 MAHALLE DOĞALGAZA KAVUŞTU

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın Çevre ve Şehircilik alanındaki en önemli projelerinden biri olan Doğalgaz Projesi kapsamında ilçe merkezinde Bahçelievler ve Cumhuriyet Mahallesinin tamamı ile Kurtuluş, Kayabaşı ve Köprübaşı Mahallesinin bir bölümünde ve Ayhan Taner Ekici Bulvarında toplam 1286 abone doğalgaza kavuştu.

ARMADAŞ tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan çalışma ile 5 mahallede 3 bin 350 metre çelik hat boru, 20 bin 500 metre ana hat borusu, 7 bin 750 metre servis hattı borusu ile 600 adet hane servis kutusu bağlantısı yapıldı.

İlçenin gelişimi için her alanda titizlikle çalışarak hazırladıkları ve kamuoyuna ilan ettikleri tüm projeleri birer birer hayata geçirdiklerine vurgu yapan Başkan Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Doğalgaz projesi de bizim önemli projelerimizden biridir. ARMADAŞ işbirliğiyle 2019 yılında başladığımız çalışa ile ilçe merkezimizde toplam beş mahallemizde ana hat, servis hattı ve bağlantı kutuları çalışması yapıldı. Toplam 1309 hanemizin abonelik işlemleri tamamlanmış olup bunlardan 1286 hanemiz aktif olarak doğalgaz kullanmaktadır. Tabi bizim arzumuz en kısa sürede merkez mahallelerimizin tamamını doğalgaz hizmetinden istifade ettirebilmek. Bu konuda da biz yerel yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. ARMADAŞ ve ilgili firmalarda gerekli hassasiyeti göstermek suretiyle biran önce halkımızın bu hizmetten istifade etmesini sağlayacağız. 2021 yılı hedefimiz Göksun’un en az yüzde seksenini doğalgazla buluşturmak. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

GÖKSUN’DA SOSYAL TESİSLER İŞBİRLİĞİ MODELİYLE İNŞA EDİLİYOR

Göksun Belediyesi, 2018 yılında ilçe merkezinde hizmete açtığı ve halkın büyük takdirini toplayan Sosyal Tesis ve Taziye Evi projesine bir yenisini daha ekliyor. Bu tesisler, Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın ikinci dönem projeleri arasında Sosyal Hizmetler kategorisindeki önemli projelerden biri. Başkan Aydın, her anlamda vatandaşa kullanım kolaylığı sağlayan Sosyal Tesis ve Taziye Evlerini belediye ve hayırsever vatandaş işbirliği modeli ile kırsal mahallelerde de inşa etmeyi planlıyor. Göksun Belediyesi, bu kapsamda Büyükkızılcık, Ericek ve Harbiye Mahallelerinde başarı ile uyguladığı projenin 4’üncüsünü Fındıklıkoyak Mahallesinde inşa ediyor.

Fındıklıkoyak Mahallesinde inşa edilen tesisin 2 katlı ve toplam 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Burada inşa ettiğimiz sosyal tesisi belediye, hayırsever vatandaş ve muhtarlık işbirliği içerisinde yapıyoruz. 2 katlı ve toplam 600 metrekare kapalı alana sahip tesisimizin zemin katında muhtarlık odası, toplantı salonu, kütüphane ve diğer kurumsal hizmetlerin yapıldığı bölümlerden ibaret olacak. Üst katı ise ortak mutfak ile ayrı ayrı yemekhanesi bulunan kadın ve erkek taziye evi olacak. Kasım ayında temelini attığımız tesisin karkas inşaatını tamamladık. Allah nasip ederse 2021 yılının Temmuz ayında bu tesisi hizmete açmayı planlıyoruz. Tabi bu projedeki en önemli husus işbirliği modeli ile inşa ediyor olmamız. Bu tesise yüzde elli oranında yardımcı olan hayırsever vatandaşımız Hasan Cücük kardeşimize göstermiş olduğu örnek davranıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Rabbim kazancını bol eylesin. Ayrıca gösterdiği gayret ve hassasiyetten dolayı muhtarımıza ve tüm mahalle halkımıza teşekkür ediyor, tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

11. HALI SAHA DEĞİRMENDERE MAHALLESİNDE YAPILDI

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın birinci dönem projeleri arasında yer alan ve öğrenciler ile gençler tarafından büyük beğeni toplayan Halı Saha Tesislerinin yapılmasına yeni dönemde de devam ediliyor.

Göksun Belediyesi, Çardak, Ericek, Bozhüyük, Kanlıkavak, Büyükkızılcık, Yenimahalle, Taşoluk, Tombak ve Cumhuriyet Mahallelerine yaptığı Halı Saha Tesislerinin 10’uncusunu ilçenin en uzak mahallelerinden biri olan Elbistan ve Ekinözü ilçelerinin sınırında yer alan Karadut Mahallesinde 2019 yılında hizmete sunmuştu. Göksun Belediyesi, Başkan Aydın’ın özel önem verdiği Halı Saha Tesisi yapımına pandemi döneminde de devam ederek 11’inci Halı Saha Tesisini ilçenin eski kasabalarından Değirmendere Mahallesinde inşa etti.

GÖKSUN BELEDİYESİ EBA’YI ÖĞRENCİNİN AYAĞINA GÖTÜRDÜ

2014 yılında itibaren yürüttüğü eğitim faaliyetleri ile Eğitim Dostu Belediyecilik anlayışını ortaya koyan Göksun Belediyesi, eğitimin uzaktan yapıldığı Koranavirüs (COVID-19) salgını sürecinde de öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’ya erişimini sağlamak için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 2 adet EBA Mobil Araç ve 3 adet EBA Destek Noktası Bilişim Sınıfı kurarak hizmete sundu.

Göksun Belediyesi olarak eğitim faaliyetlerini çok önemsediklerini ve asli görevlerinin yanında eğitim öğretine destek olmak için çalışmalar yürüttüklerini dele getiren Başkan Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Uzaktan eğitim sürecinde Göksun Belediyesi olarak, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile işbirliğine içinde bilgisayar ve interneti olmayan öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için adeta bir seferberlik başlattık. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projelere yerel yönetim olarak katkı sunmaya gayret ediyoruz. İlçe merkezimizde 2 okulumuzda 3 adet EBA destek noktası bilişim sınıfını, kırsal mahallelerimiz için de internet bağlantılı tabletlerle donatılan 2 adet Mobil EBA Destek Aracını öğrencilerin hizmetine sunduk. Öğrencilerimizin bu zor süreçte eğitimde geri kalmalarını önlemek bütün imkânlarımızla destek olmak için çalışmalar yürütüyoruz.”

MİLLET KONAĞI VE MEYDANI AÇILIŞA HAZIR

Göksun Belediyesi’nin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye kazandırdığı Göksun Millet Konağı ve Meydanı projesi, Başkan Aydın’ın 30 Mart 2014 Yerel Seçim döneminde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatırken kullandığı, “Devletimizin imkânlarını Göksun’a getirmek için, tüm yatırımcı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağız” ifadesinin hayat bulmuş hallerinden sadece birisi.

Göksun Belediyesine ait iş merkezi ve meydanının bulunduğu 5 bin 400 metrekare alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Millet Konağı ve Meydanı, içerisinde yer alan yetişkinler ve hanımlar lokali, kütüphane ve çok amaçlı salonlar, etüt salonu, kafeterya, mutfak ve bebek bakım odaları ile yeşil alanlar, oyun alanları ve otoparkıyla önemli bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

İşbirliği modeli ile Göksun’a kazandırılan Millet Konağı ve Meydanı için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Başkan Aydın, “Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi hak ettiği seviyeye getirmek için devletimizin tüm kurumları ile işbirliği içinde projeler üretip hayata geçiriyoruz. Millet Konağı ve Meydanı projesi bunun son örneği. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemize kazandırdığımız bu projemiz tüm vatandaşlarımıza hizmet verecek bir yatırım oldu. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Göksun’umuza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.