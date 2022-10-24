Göksun Belediyesi Vatan Savunmasının Kahramanlarına Özel Bina Yaptı

Özal Aile Parkı içinde inşa edilen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Temsilciliği hizmet binası, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İç İçleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in katılıyla düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu.

Toplam alanı 1.700 metrekare olan Özal Aile Parkı içinde 105 metrekare olarak inşa edilen hizmet binasının tüm mefruşatı da Göksun Belediyesi tarafından karşılandı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, törende yaptığı açıklamada, “Gazilerimizin ve şehit yakınlarının daha rahat edebilmeleri için onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında her türlü yardımcı olmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Başkan Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şehitlerimize olan minnet borcumuz, gazilerimize olan şükran borcumuza karşılık ilçemizdeki şehit yakınlarımız, gazilerimiz böyle bir mekanda buluşup istişare edip, birtakım etkinlikleri birlikte yapabilme şansına sahip olsunlar diye böyle bir bina yaptık. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz için her şey yapılır. Gazilerimize de ömür boyu minnet borcumuz devam etmekte. Gazilerimizin ve şehit yakınlarının daha rahat edebilmeleri için onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında her türlü yardımcı olmak bizim boynumuzun borcu. Yerel yönetici olarak da hem dışardan gelen misafirlerine karşı mahcubiyet yaşamamaları hem de kendi aralarında halkımızla birlikte istedikleri gibi rahat edebilecekleri bir mekanı temin etmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Burayı hayırlı ve güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum.”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Temsilciliği hizmet binasının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İç İçleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, protokol üyeleri, STK temsilcileri, Gaziler ve Şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.