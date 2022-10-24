Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla...
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
Tarık Tufan: “Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
KSÜ’den Gıda Günü Etkinliği
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik Daha
Büyükşehir’den Gönüllere Dokunan Bir Etkinlik...
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor
Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor

Göksun Belediyesi Vatan Savunmasının Kahramanlarına Özel Bina Yaptı

Göksun Belediyesi, vatan savunmasının kahramanlarına özel hizmet binası inşa etti.

Göksun Belediyesi Vatan Savunmasının Kahramanlarına Özel Bina Yaptı

Göksun Belediyesi Vatan Savunmasının Kahramanlarına Özel Bina Yaptı

Göksun Belediyesi, vatan savunmasının kahramanlarına özel hizmet binası inşa etti.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:06

Özal Aile Parkı içinde inşa edilen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Temsilciliği hizmet binası, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İç İçleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in katılıyla düzenlenen açılış töreni ile hizmete sunuldu.

Toplam alanı 1.700 metrekare olan Özal Aile Parkı içinde 105 metrekare olarak inşa edilen hizmet binasının tüm mefruşatı da Göksun Belediyesi tarafından karşılandı.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, törende yaptığı açıklamada, “Gazilerimizin ve şehit yakınlarının daha rahat edebilmeleri için onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında her türlü yardımcı olmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Başkan Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şehitlerimize olan minnet borcumuz, gazilerimize olan şükran borcumuza karşılık ilçemizdeki şehit yakınlarımız, gazilerimiz böyle bir mekanda buluşup istişare edip, birtakım etkinlikleri birlikte yapabilme şansına sahip olsunlar diye böyle bir bina yaptık. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimiz için her şey yapılır. Gazilerimize de ömür boyu minnet borcumuz devam etmekte. Gazilerimizin ve şehit yakınlarının daha rahat edebilmeleri için onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında her türlü yardımcı olmak bizim boynumuzun borcu. Yerel yönetici olarak da hem dışardan gelen misafirlerine karşı mahcubiyet yaşamamaları hem de kendi aralarında halkımızla birlikte istedikleri gibi rahat edebilecekleri bir mekanı temin etmiş bulunuyoruz. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Burayı hayırlı ve güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum.”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Göksun Temsilciliği hizmet binasının açılışına, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, İç İçleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar, protokol üyeleri, STK temsilcileri, Gaziler ve Şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Göksun Belediyesi Vatan Savunmasının Kahramanlarına Özel Bina Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta Expo 2023 Gençlik Festivali Sona Erdi
Kahramanmaraş'ta Expo 2023 Gençlik Festivali Sona Erdi
Kahramanmaraş kitap fuarı 300 bin kişiyi ağırladı
Kahramanmaraş kitap fuarı 300 bin kişiyi ağırladı
Sanko Üniversitesi, Yeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı
Sanko Üniversitesi, Yeni Öğrencilerine Gaziantep’i Tanıttı
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Hacınınoğlu Grup Yolu’nda Çalışmalar Hızla Sürüyor
Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı
Yabancı Öğrenciler Dulkadiroğlu’na Hayran Kaldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber