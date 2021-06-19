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Göksun Belediyesinden Yozgat'a hibe araç

Göksun Belediyesi, Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Umutlu Belde Belediyesi'ne tam donanımlı, soğutma sistemine sahip morglu cenaze yıkama aracı hibe etti.

Göksun Belediyesinden Yozgat'a hibe araç

Göksun Belediyesinden Yozgat'a hibe araç

Göksun Belediyesi, Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Umutlu Belde Belediyesi'ne tam donanımlı, soğutma sistemine sahip morglu cenaze yıkama aracı hibe etti.

19 Haziran 2021 Cumartesi 09:31
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İhtiyaçları doğrultusunda araç parkını güçlendirerek kesintisiz hizmet üreten Göksun Belediyesi, hizmet dışında kalan araçlarını da belediye meclisi kararı ile ihtiyacı olan belde belediyelerine hibe ederek vatandaşa hizmete devam etmesini sağlıyor.
Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, ihtiyaçları olan morglu cenaze yıkama aracı için Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile görüştü. Göksun Belediye Meclisinin de hibe kararını kabul etmesinden sonra, Göksun Belediyesi büyükşehir belediye yasası ile cenaze hizmetlerinin
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine geçmesinden sonra hizmet dışı kalan tam donanımlı, soğutma sistemine sahip morglu cenaze yıkama aracının tüm bakım onarımlarını yaparak Umutlu Belde Belediyesi'ne hibe etti.

Hibe edilen aracın devir teslimi Göksun Belediyesi Ek Hizmet Binasında yapıldı. Morglu cenaze yıkama aracını Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak’a teslim eden Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, bu dayanışmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, güzel bir dayanışma ve kardeşlik örneği gösteren ve hibe kararına tereddütsüz evet diyen belediye meclis üyelerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak’da, Başkan Aydın ve Belediye Meclis Üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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