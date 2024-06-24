Göksun'da Çöp Sorunu Yeniden Gündeme Geldi

2014 yılında kurulan katı atık depolama tesisinin yeni yönetimle birlikte devre dışı bırakıldığını iddia eden vatandaşlar, haber merkezlerinin WhatsApp ihbar hatlarına videolu ihbarda bulunarak çöplerin yakıldığını öne sürdü.

Bu durum, Harbiye ve Cumhuriyet Mahallelerinde çöp kokusunun artmasına neden oldu.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere yetkilileri göreve davet eden ilçe sakinleri, çöp sorununun çözülmesi ve yaşanabilecek orman yangınlarına karşı önlem alınması konusunda endişelerini dile getirdi.

Bölge halkı, özellikle hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu dönemde, çöp yığınlarının yakılmasıyla oluşabilecek olası felaketlere karşı dikkatli olunması gerçekliğine dikkat çekti.