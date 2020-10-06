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Göksun Elmalı'ya Cazibeli Kaynak Suyu

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) Göksun İlçesi Elmalı Mahallesine yaptığı ilave kaynak çalışmasıyla mahallenin içme suyu ihtiyacını giderdi.

Göksun Elmalı'ya Cazibeli Kaynak Suyu

Göksun Elmalı'ya Cazibeli Kaynak Suyu

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) Göksun İlçesi Elmalı Mahallesine yaptığı ilave kaynak çalışmasıyla mahallenin içme suyu ihtiyacını giderdi.

06 Ekim 2020 Salı 13:09

Kahramanmaraş'ın içme suyu sıkıntısı yaşayan mahallelerinin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan KASKİ son olarak Göksun Elmalı Mahallesinde başlattığı içme suyu çalışmalarını tamamladı.

Mahallenin içme suyu kaynaklarının ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmesi üzerine başlatılan ilave içme suyu kaynağı çalışmaları kapsamında tespit edilen su kaynaklarına 2 adet maslak ve 1 adet kaptaj tesisi inşa ederek kaynakları dış etkenlere karşı korunaklı hale getirdi.

Ayrıca su kaynaklarının mahalleye ulaştırılması için 3 km uzunluğunda isale hattı çekildi. Yeni kaynaklar mahallenin içme suyu deposuna herhangi bir terfi işlemi olmadan cazibeli bir şekilde ulaşıyor.

Mahalle Muhtarı Ekrem Güngör çalışmalardan ötürü yaptığı teşekkür konuşmasında:'' Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin GÜNGÖR'e ve KASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine yapılan hizmetlerden ötürü mahallem adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Son Güncelleme: 06.10.2020 14:55
Anahtar Kelimeler:
Göksun Elmalıya Cazibeli Kaynak Suyu
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