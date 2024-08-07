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Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
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Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun kırsalında Kaleboynu Mahallesi’ne bağlı Kızıltaş mevkiine ulaşım sağlayan 1 kilometrelik arterde kilit parke imalatlarını tamamladı. Hoğtaş Mahallesi’ndeki mezarlıklarda ise arterlerin bakım ve onarımı sürüyor.

Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!

Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun kırsalında Kaleboynu Mahallesi’ne bağlı Kızıltaş mevkiine ulaşım sağlayan 1 kilometrelik arterde kilit parke imalatlarını tamamladı. Hoğtaş Mahallesi’ndeki mezarlıklarda ise arterlerin bakım ve onarımı sürüyor.

07 Ağustos 2024 Çarşamba 14:30

Şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerin de ulaşım ağını güçlendirmek için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha ulaşılabilir Göksun kırsalı için de yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarına devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Kaleboynu Mahallesi’ne bağlı Kızıltaşmevkiine ulaşım sağlayan 1 kilometrelik stabilize yolda gerçekleştirilen kilit parke uygulamaları tamamlandı. 4 bin metrekare kilit parke ve bordürle kaplanan arterin ulaşım standardı iyileştirildi. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği diğer bir adres ise Hoğtaş Mahallesi oldu.

Mahallede bulunan merkez mezarlıkta bin metrekarelik kilit parke uygulamalarının tamamlanmasının ardından ekipler, Etnikler Mezarlığı’nda kilit parke uygulamalarına başladı. Bölge halkı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirtirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinin ulaşım standardının iyileştirilmesi noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.

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Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
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