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Göksun mozaikleri keşfedilmeyi bekliyor!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan, Milattan Sonra 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik alan gün yüzüne çıkarılacağı günü bekliyor.

Göksun mozaikleri keşfedilmeyi bekliyor!

Göksun mozaikleri keşfedilmeyi bekliyor!

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan, Milattan Sonra 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Roma dönemine ait mozaik alan gün yüzüne çıkarılacağı günü bekliyor.

09 Ağustos 2024 Cuma 12:21

Göksun Kaymakamlığı, Göksun Belediye Başkanlığı ve Elbistan Şehir Müze Müdürlüğü işbirliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, alanın ören yeri olarak ziyarete açılması için girişimlerde bulundular.

Villa Rustica’da yapılan ortak çalışmalar sonunda ilçenin kültürel prestijinin artması hedeflenmektedir. Ören yeri için hazırlanan alanın ön hazırlıkları, Elbistan Şehir Müze Müdürlüğü uzman ekiplerince tamamlandı.

Yapıtın hamam olarak kullanıldığı havuz alanında 6 metre uzunluk, 3 metre genişlik ebatlarında çevre şehirlerde bulunan mozaiklerle renk ve motif olarak benzerliklerinin olması, mozaik alana katma değer sağlayacağı düşünülüyor.

Villa Rustica ziyareti sırasında Kaymakam Duman, ilçenin çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığı kültürel zenginliklerin korunarak gün yüzüne çıkarılması ile kültür turizminde ziyaretçi yoğunluğunun artacağı bilgisini paylaşarak, en büyük cazibe nedeninin ise Eshab-ı Kehf ve Kızılcık Mahallesi’nde bulunan şifalı içme suyu ile aynı güzergâhta olduğunu vurguladı. İki ilçe arasında güzel bir kültür yolu oluşacağını bildirerek, devamında çalışma yapan ekiplere teşekkürlerini iletti.

Ziyarete İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayten Şenel ve Elbistan Şehir Müze Müdürlüğüne bağlı uzman ekipleri katıldı.

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Göksun Mozaikleri Keşfedilmeyi Bekliyor!
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