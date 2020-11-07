Göksun tünelleri isimleri üzerine iki kelam eyledim

yapılırsada mutlaka bu iyi işleri gölgede bırakacak tartışmalara bırakacak bir açık bırakırız.!

yav biz bu tünellerden ve yollardan gurur duyup sevinemezmiyiz buna hakkımız yokmu.?

Maraşta bu tünellere isimleri verilen şair ve yazarlar adına mahalle,müze,kültür sitesi,cadde,sokak,park bahçe bolca var şimdide maraşa yüz akı bir proje yapılmış ve bu isimler buralarada verilmiş yuuuuhh

Geçmişte maraşın en büyük projesinede Aliya izzet begoviç adı verilmişti

sırf Tayyib beye yağ olsun sırf o mutlu olsun diye yapılan bir yancılık ve iş güzarlıktır bu isimler.!

1300 senelik türkmen yurdu olan maraşın tarihi şahsiyetleri niye maraşta bir yerlere verilmez.?

defalarca onlarca isim verdim aha gene veriyorum.!

Halid bin velid maraş fatihi

Ahmet bin tolun maraş fatihi

seyfü devle maraş fatihi

Muhammet buğra han

Buldacı bey

Nusrettin hasan bey

Zeynel karaca gazi

Halil gazi

Nasırettin mehmet bey

Şahsuvar han

Alaüddevle bozkurt gadırhan

Şahsuvar oglu Ali bey

ve daha niceleri.!

üste isimleri geçen büyüklerimiz bu topraklar bizansta,mogoldan,ermeniden kurtarıp bize vatan kılmışlar hepsini maraşa büyük hizmet ve eserleri var.!

Hele ALAÜDDEVLE BOZKURT GADIRHAN (alaaddin devletli)

onun yaptığı çarşılarda alış veriş yaparsınız,camilerde namaz kılarsınız sokaklarında gururla gezersiniz lakin utanıp sıkılmadan adını bir yere vermezsiniz..!

BİR YAZAR VE ŞAİR OLARAK ALAYINIZI KINIYORUM.!

Sahi maraşın Tarihi isimlerini ne yapacaksınız.!

Diyar-Türkmen

Türkmeneli

Türkmen deposu

TÜRKİSTAN isimlerini nerelerinize sokup sakladınız şimdi daha çok inanıyorum maraşın uzun süreden beri TÜRKMEN SOYLU KİŞİLER TARAFINDAN YÖNETİLMEDİĞİNE.!