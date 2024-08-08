Göksun ve Elbistan otogarlarında depremin izleri siliniyor!

Otogarlar, modern görünüme kavuşturularak yenilenen yüzüyle ilçe halkının hizmetine sunulacak.

6 Şubat depremlerinin izlerini silerek Kahramanmaraş’ı deprem öncesinden daha iyi noktaya taşımak için paydaş kurumlarla birlikte tüm alanlarda yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinde büyük hasar alan Göksun ve Elbistan terminallerinde de güçlendirme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla otogarlarda depremin oluşturduğu hasarlar giderilirken bilet satış gişeleri, dinlenme alanları, sosyal donatılar, şebeke hatları, aydınlatma ve otopark alanları da baştan uca yenileniyor.

Güçlendirme ve iç tefrişatların tamamlanmasının ardından çevre düzenleme uygulamalarına da başlanacak. İç ve dış mekânıyla baştan uca yenilenecek ve güçlendirilecek otogarlar, modern görünüme kavuşturularak yenilenen yüzüyle ilçe halkının hizmetine sunulacak.