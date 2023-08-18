Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!

Şehrin ulaşımını iyileştirmek için yol yenileme, bakım ve onarım uygulamalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden birisi de Göksun’da Güldağ Grup Yolu oldu.

Ortatepe, Alıçlıbucak, Kömürköy, Güldağ ve Kavşut mahallelerine ulaşım sağlayan 3 kilometrelik grup yolunda asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından sathi kaplama ile yenilenecek arterle bölgedeki birçok kırsal mahallenin ulaşımı iyileştirilecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerin ulaşım standardının artırılması noktasında çalışmaların artarak devam ettiği belirtildi.