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Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ilk kez bu yıl kutlanmaya başlanan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Yılı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlik programı düzenlendi.

Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi

Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ilk kez bu yıl kutlanmaya başlanan “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2020-2021 Yılı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlik programı düzenlendi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:44
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Göksun Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen programa Göksun İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Millî Eğitim Müdürü Şeref Akpınar, ilçedeki kamu kurum amirleri ve diğer davetliler katıldı. Programda Fotoğraf Çekimi, Elde Türk İşlemeleri, Elde Suzeni, Geleneksel El Nakışları, Şiş ve Tığ Örücülüğü, Oyuncak Bebek Yapımı, Yatak Örtüsü Tekstili Hazırlama, Ev Aksesuarları Kursu ürünleri yer aldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bilal Akoğlu, uzun bir aradan sonra bir araya gelmekten ve el emeği, göz nuru ürünleri sergilemekten dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sergimize hoş geldiniz. Temel felsefemiz her zaman her yerde hayat boyu öğretim olduğu için, Göksun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 7' den 77'ye her yaştaki kursiyerlerimiz ile çalışma gayreti içerisindeyiz. Gerek Genel kurslarımız olsun, gerek mesleki kurslarımız olsun her alanda toplam 3452 farklı dalda kurslarla hizmet ediyoruz.” dedi.

Yaygın eğitimciler olarak vatandaşlara bir sanat öğreterek meslek edinmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Akoğlu, “Tabi tüm bunları yaparken, kurumsal bazda tekil olarak çalışmaktan ziyade Müdürlüğümüze gerek maddi, gerek manevi destekleriyle gerekse de iş birliği içerisinde çalıştığımız Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, İlçe Orman ve Tarım Müdürlüğümüz, Kredi Yurtlar İlçe Müdürlüğümüz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür etmek isterim. Ayrıca İlçe Kaymakamlığımızın destekleri ile açmış olduğumuz kurslarımızda fiziksel mekân ve temizlik ürünlerinin temin edilmesi noktasında Göksun Belediye Başkanlığımıza her daim verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Programda vatandaşlara da bir müjde veren Akoğlu, “Önümüzdeki yıl, Belediye Başkanımız sayesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak kullanabileceğimiz sergi salonlarımız, atölyelerimiz olacak inşallah. Yeni Mahalle’de yapılan kültür sitesinin bitmesini en heyecanla bekleyen kurumun biz olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Başkanımıza böyle bir hizmeti Göksun' a sunduğu için çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmanın ardından ilçe protokolü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından sergi stantlarını gezerek, kursiyerlerin eserlerini inceledi.

Program sonrasında kursiyerlere, Kaymakam Kayacan ve Başkan Aydın tarafından Katılım Belgeleri ve hediyeler takdim edildi.

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