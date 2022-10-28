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Göksun’da kare kare sonbahar

Kahramanmaraş’ta sonbahar mevsimiyle birlikte fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan görüntüler büyülüyor.

Göksun’da kare kare sonbahar

Göksun’da kare kare sonbahar

Kahramanmaraş’ta sonbahar mevsimiyle birlikte fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan görüntüler büyülüyor.

28 Ekim 2022 Cuma 13:43

Kahramanmaraş'ta sonbaharla birlikte yaprakları sararan ve dökülen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Doğasever 52 yaşındaki Sefer Sağır, Göksun ilçesi Çağlayan mahallesi Sökunburnu tepesinde, sonbaharın renklerini görüntüledi.

Anahtar Kelimeler:
Göksun’da Kare Kare Sonbahar
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