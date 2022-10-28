Göksun’da kare kare sonbahar

Kahramanmaraş'ta sonbaharla birlikte yaprakları sararan ve dökülen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğasever 52 yaşındaki Sefer Sağır, Göksun ilçesi Çağlayan mahallesi Sökunburnu tepesinde, sonbaharın renklerini görüntüledi.
Kahramanmaraş’ta sonbahar mevsimiyle birlikte fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan görüntüler büyülüyor.
Kahramanmaraş'ta sonbaharla birlikte yaprakları sararan ve dökülen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğasever 52 yaşındaki Sefer Sağır, Göksun ilçesi Çağlayan mahallesi Sökunburnu tepesinde, sonbaharın renklerini görüntüledi.