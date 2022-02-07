Göksun’da Kurtuluş Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de kurtuluş coşkusu sürüyor. Düzenlenen takvim kapsamında Göksun’da halk oyunları gösterileri ve Uğur Işılak konseri gerçekleştirildi. Göksun Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Halk Oyunları ve Uğur Işılak Konseri

Etkinlikte ilk olarak Van Ulupamir Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Yöresel oyunların beğeniyle takip edildiği programın devamında Uğur Işılak sevilen türkülerini seslendirdi. Kahramanmaraş’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Işılak, “Kahramanmaraş şiir ve edebiyatın başkenti olarak biliniyor. Gerçekten Kahramanmaraş yetiştirdiği şair, yazar ve münevverleriyle edebiyat alanında öncü şehir olmuştur. Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerimiz kendilerinden sonra gelen sanatçıların hepsine ilham kaynağı olmuştur” ifadelerini kullandı.