Göksun’da Öğrenciler Yeşil Sahada Buluşuyor

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Göksun FutbolSahasında düzenlenen Yaz Spor Okulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sağlıklı beyin sağlıklı vücutta bulunur. Dolayısıylabiz önce sağlıklı insan yetiştirmek zorundayız” dedi.

Gençlerin önce sağlıklarının korunması gerektiğine işaret eden Başkan Aydın, şunları kaydetti:

6 Şubatta yaşadığımız depremler dolayısıyla çocuklarımız ve gençlerimizde psikolojik olarak çok etkilendi. Belli bir süre sonra yeniden açılan okullarımızda öğretmenleri tarafından gerekli rehabilite eğitimi verilen öğrencilerimizin yaz tatillerini yaz spor okullarında değerlendirerek yeniden normalleşme sürecine en hızlı şekilde girmelerini hedefliyoruz. Sağlıklı bir gelecek temin etmek için, bu geçlerimizi sağlıklı veeğitimli bireyler olarak yetiştirmek bizim en temel görevimizdir.Gençlerimiz yaz tatillerini haftanın beş günü eğitim verecek olan spor okulunda değerlendirecekler, enerjilerini burada spor yaparak harcayacaklar. Milli ve manevi duygularla yetişen, topluma yararlı işler yapacak, geleceğimize ışık tutacak, yön verecek olan, ülkesine ve milletine sahip çıkacak tüm gençlerimize her türlü imkanı sağlamak bizim boynumuzun borcudur ve biz buna her zaman hazırız. Bizimle birlikte bu projelerde yer alan ve emek veren ilçe Spor Müdürümüze ve Milli Eğitim Müdürümüz ile belediye müdürlerime teşekkür ediyorum.”

Başkan Aydın’ın başlama vuruşu ile ilk antrenmanın başladığı yaz spor okulunda 6-14 yaş grubundaki180 öğrenci çeşitli branşlarda 2 ay boyunca spor eğitimi alacak.