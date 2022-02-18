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Göksun’da öğrencileri sınavlara belediye hazırlıyor

Öğrenci dostu Göksun Belediyesi, ilçe genelinde Akademik Başarıyı artırmak amacıyla ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Sınavı)sınavlarına hazırlanmaları için Kazanım Değerlendirme Testi yapıyor.

Göksun’da öğrencileri sınavlara belediye hazırlıyor

Göksun’da öğrencileri sınavlara belediye hazırlıyor

Öğrenci dostu Göksun Belediyesi, ilçe genelinde Akademik Başarıyı artırmak amacıyla ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerinin LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Sınavı)sınavlarına hazırlanmaları için Kazanım Değerlendirme Testi yapıyor.

18 Şubat 2022 Cuma 16:21
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Göksun Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan Kazanım Değerlendirme Testine ilçe genelindeki 17 Ortaokul ve 13 Lisede eğitim gören toplam 1600 öğrenci katılıyor.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şeref Akpınar ile birlikte Fatih ve Turnabucağı Ortaokullarını ziyaret ederek ilk sınav öncesi öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Bugünün öğrencilerinin geleceğin yöneticileri olacağına işaret eden Başkan Aydın,öğrencilerden bu bilinçle hareket etmelerini ve kendilerini geleceğe hazırlamalarını istedi.

Göksun belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduğunu anımsatan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

 “Bizler yerel yöneticiler olarak eğitim faaliyetlerini temel belediyecilikhizmetleri kadar önemsiyor ve bu alanda sizlerin geleceğeen iyi şekilde hazırlanmanız için çalışıyoruz.Siz kıymetli öğrencilerimizden beklentimiz iyi yetişmiş, dünyayıtanıyan, kendine güvenen, araştıran ve sorgulayan, milli vemanevi değerlerine bağlı bir insan olmanızdır. Stresten ve heyecandanuzak bir şekilde sınava girmeniz durumunda bilgi vebirikimlerinizi en üst düzeyde yansıtacağınıza inanıyorum.Bu yapmış olduğumuz Kazanım Değerlendirme Testlerini sizlerin sınav ortamına ve heyecanına hazır olmanız için yapıyoruz. Birazdan yapılacak olan Kazanım Değerlendirme Sınavı ve senesonunda yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar diliyorum.

Göksun Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen proje kapsamındayılsonuna kadar LGS ve TYT alanında 4’er adet olmak üzere toplam 8 adet Kazanım Değerlendirme Testi yapılacak.

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Göksun’da öğrencileri Sınavlara Belediye Hazırlıyor
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