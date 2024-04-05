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Göksun’da Selim Cüce görevi devraldı!

Göksun Belediyesinde gerçekleştirilen devir teslim törenlerinde, Hüseyin Coşkun Aydın, görevi Yeniden Refah Partisinden Belediye Başkanı seçilen Selim Cüce'ye teslim etti.

Göksun’da Selim Cüce görevi devraldı!

Göksun’da Selim Cüce görevi devraldı!

Göksun Belediyesinde gerçekleştirilen devir teslim törenlerinde, Hüseyin Coşkun Aydın, görevi Yeniden Refah Partisinden Belediye Başkanı seçilen Selim Cüce'ye teslim etti.

05 Nisan 2024 Cuma 19:44

Törende konuşan Aydın; “Göksun Belediyesinin mali tablosu hakkında da bilgiler veren Hüseyin Coşkun Aydın, “3 Nisan itibariyle Göksun Belediyesinin bankalarda toplam 25 milyon 804 bin Türk Lirası parası var. Geçmiş dönemlere ait olan ve yıllara sari yapılandırılmış İller Bankası borcumuz 5 milyon 572 bin Türk Lirası, Mart ayına ait ödenecek cari harcamalar borcumuz ise 4 milyon 731 bin 904 Türk Lirasıdır. Toplam borcumuz 10 milyon 303 bin 904 Türk Lirasıdır. Bu tüm evrakları hazırlanmış tahakkuka bağlıdır, 31 Mart tarihinden den önce de ödenebilirdi, yarın da ödenebilir. Bugün itibariyle taksitli olanlarda dahil tüm borcumuzu ödemiş olsak bile kasamızda 15 milyon 500 bin Türk Lirası nakit paramız kalmaktadır. Taksit ödemeleri de düşüldüğü zaman 18 milyon Türk Lirası transfer kabiliyeti olan bir bütçe teslim ediyorum. Allah önümüzdeki günlerde Göksun’umuzun geleceğini güzel etsin, sizlere başarılar diliyorum. Tekrar söylüyorum, Göksun halkımıza bize bu güzel şehrin yönetimini on yıl emanet ettiği için belediye meclis üyelerim ve parti teşkilatımız ve Cumhur İttifakının bileşenleri olarak şükranlarımızı ve minnetlerimizi buradan ifade ediyorum. Allah’a emanet olun.” şeklinde konuştu.

Yeni Başkan Selim Cüce ise yaptığı konuşmada, “Bu bir nöbet değişimidir. Ben 30 yıldır kardeşimle değişik makamlarda birlikte çalıştım. Allah kendinden razı olsun. 10 yıldan beri memleketimize Belediye Başkanı olarak hizmet yaptı, yaptığınız her hizmetten dolayı zatıalinize ve ekibinize teşekkür ediyorum. Her zaman bilginize, tecrübenize ihtiyacımız olacak. Zamana zaman bir araya gelerek dargın olmadan, küskün olmadan bu memleketi birlikte yöneteceğiz. Göksun’luhemşehrilerimiz sizden razı ki sizi iki dönem belediye başkanı seçti, biz de sizden razıyız, elinize emeğinize sağlık.” dedi.

Devir teslim töreninde Belediye Meclis Üyeleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar yer aldı.

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Göksun’da Selim Cüce Görevi Devraldı!
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