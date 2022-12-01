Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri...
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı...
Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi
Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini...
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir Sahada
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir...
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta...

Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 5 Aralık Pazartesi günü ‘Gönüllü Fest’ etkinliği düzenlenecek.

Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!

Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle Dünya Gönüllüler Günü kapsamında 5 Aralık Pazartesi günü ‘Gönüllü Fest’ etkinliği düzenlenecek.

01 Aralık 2022 Perşembe 17:55

KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için ‘Gönüllü Fest’ etkinliği düzenleyecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikle; gönüllü çalışmaları duyurmak, farkındalık oluşturmak ve gönüllü programlara katılımı artırmak hedefleniyor.

5 Aralık Pazartesi günü, ‘Gönüllü Ol, Farkında Ol!’ temasıyla KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Gönüllü Fest’te; Bir Öğrenci Masalı adlı tiyatro gösterisi, STK tanıtımları, gönüllü sunumu, konser ve daha birçok etkinlik katılımcılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenecek Gönüllü Fest etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 01.12.2022 20:10
Anahtar Kelimeler:
Gönüllü Fest Katılımcılarını Bekliyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Güney Bağlantı Yolu’nda Önemli Mesafe Kat Edildi
Güney Bağlantı Yolu’nda Önemli Mesafe Kat Edildi
Kahramanmaraş’ta bedava kitap etkinliği!
Kahramanmaraş’ta bedava kitap etkinliği!
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
Gazetecilerden KSÜ Rektörü Yasım’a hayırlı olsun ziyareti!
Gazetecilerden KSÜ Rektörü Yasım’a hayırlı olsun ziyareti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber