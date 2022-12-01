Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!

KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için ‘Gönüllü Fest’ etkinliği düzenleyecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlikle; gönüllü çalışmaları duyurmak, farkındalık oluşturmak ve gönüllü programlara katılımı artırmak hedefleniyor.

5 Aralık Pazartesi günü, ‘Gönüllü Ol, Farkında Ol!’ temasıyla KSÜ Yunus Emre Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Gönüllü Fest’te; Bir Öğrenci Masalı adlı tiyatro gösterisi, STK tanıtımları, gönüllü sunumu, konser ve daha birçok etkinlik katılımcılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde düzenlenecek Gönüllü Fest etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.