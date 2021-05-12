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Görgel, “Bayramlık yerine kefen giyen kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bayramlık yerine kefen giyen çocukların bulunduğu Filistin’in acısını yürekten paylaştıklarını söyledi.

Görgel, “Bayramlık yerine kefen giyen kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz”

Görgel, “Bayramlık yerine kefen giyen kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bayramlık yerine kefen giyen çocukların bulunduğu Filistin’in acısını yürekten paylaştıklarını söyledi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:40
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Başkan Görgel, terör devleti İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamların tüm İslam coğrafyasında buruk bir bayram yaşattığını söyledi.

Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bir kez daha Filistin’de İsrail’in yaptığı katliamlara dikkat çekerek tepki gösterdi. Zorba devlet İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırının İslam Coğrafyasında huzursuzluğa neden olduğunu hatırlatan Başkan Görgel; “Yüzyıllardır Osmanlı himayesinde huzur içerisinde yaşanılan Filistin’de son 100 yıldır katliamlar yaşanıyor.

İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulüm, şiddetini artırarak ne yazık ki sessiz- sağır rolü yapan batının ve diğer dünya devletlerinin gözü önünde devam ediyor. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa saldırısıyla başlatılan terör eylemleri sonucu Gazze’ye atılan roket saldırılarında aralarında çocuklarında olduğu onlarca kardeşimiz şehit oldu. Bu bayram, İsrail devletinin saldırılarıyla bayramlıklarını giyecek olan çocukların kefenlerini giydiği bir bayram olarak tarihteki yerini alacak ve asla unutulmayacak.

Hala Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinli kardeşlerimize dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya 'dur' demelidir. Mescid-i Aksa'yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Mübarek ayda mübarek emanetlere ve Filistinli kardeşlerimize yapılan saldırıları bir kez daha kınıyorum. Kahramanmaraş’la birlikte tüm Türkiye genelinde yapılan gösterilerle bu katliam protesto edildi ve bu katliamlara asla sessiz kalmayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zamanki gibi İsrail’e tepkisini en üst perdeden dile getirdiğini de hatırlatan İl Başkanı Görgel; “İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabı tüm Müslümanlardır. Cumhurbaşkanımız her zamanki gibi zulme sert tepki gösterdi, zulmü görmezden gelen dünya devletlerine de çağrılarını yeniledi. Filistin’deki zulmün bitmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun çaba sarf ediyor. İnşallah bu çalalar sonuçlanacak ve kardeşlerimizin üzerindeki saldırılar duracak.” dedi

İl Başkanı Görgel ayrıca; Kısıtlamalar nedeniyle evde geçirilecek olan Ramazan Bayramı’nın, Filistin’e yapılan saldırılarla daha da buruk geçeğini, kalplerinin ve yüreklerinin Filistin’de olduğunu belirtti.

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