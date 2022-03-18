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Görgel, Çanakkale bir destandır, Anadolu’nun duası, gözyaşı vardır

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel; “Ülkemizin her evinde Çanakkale ruhu her zaman diridir, dünya en çok bizi Çanakkale ile tanımaktadır. Bu ruhun tezahürü 1920’de Kahramanmaraş’ta da yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor” dedi.

Görgel, Çanakkale bir destandır, Anadolu’nun duası, gözyaşı vardır

Görgel, Çanakkale bir destandır, Anadolu’nun duası, gözyaşı vardır

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel; “Ülkemizin her evinde Çanakkale ruhu her zaman diridir, dünya en çok bizi Çanakkale ile tanımaktadır. Bu ruhun tezahürü 1920’de Kahramanmaraş’ta da yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor” dedi.

18 Mart 2022 Cuma 16:32
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İl Başkanı Görgel, 18 Mart Çanakkale zaferinin 107. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında ülkenin var olmak ve yok olma savaşını da küllerinden yeniden doğduğunu söyledi. Çağın en modern silahlarıyla ülkemizi işgale gelen güçleri Çanakkale’de binlerce yıl dilden düşmeyecek destansı bir savaşla püskürtüldüğünü belirten AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, bu destanın en derinin de ise Anadolu’nun, gönül coğrafyamızdaki anaların, ablaların, yaşlılarımızın duası vardır, gözyaşı vardır” dedi.

O gün 7 düvele karşı verilen savaşın bugün terörist unsurlar ve onları destekleyenlerle, ekonomiye darbe vurmak isteyenlere verdiklerini de dile getiren Başkan Görgel mesajında şöyle konuştu; “Stratejik açıdan Dünya’nın en güzel coğrafyasında bulunan ülkemiz her dönem emperyalist güçlerin ilgi odağı olmuştur. Ülkemize her yönlü yapılmaya çalışılan taarruz, saldırı girişimi vb. operasyonlar güçlü irademizle geri püskürtülmüş ve sonunda zaferle sonuçlandırılmıştır.

Tüm dünya biliyor; 1915’te modern silahlar, inanç, azim ve kararlılığa yenik düştü aynı 12 Şubat 1920’de Kahramanmaraş’taki gibi, aynı 30 Ağustos 1922’de Kocatepe’deki gibi… Bu millet daha nice destanlar yazar, bu azim, kararlılık ve inanç damarlarımızdaki kanda mevcuttur.

Çanakkale Zaferi, Türk Milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da en büyük göstergesidir. Küllerinden doğan bir milletin verdiği toplu direnişin en büyük kutlu timsalidir. Şehitlerimizin bize emaneti olan, yüz yıllardır vatanımızın bir karış toprağına el sürdürmedik ve canı pahamıza da olsa korumaya, bizden sonraki nesillere miras bırakmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde bu topraklar için can veren tüm şehit ve gazilerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Son Güncelleme: 18.03.2022 18:43
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Gözyaşı VardırAnadolu’nun DuasıÇanakkale Bir DestandırGörgel
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