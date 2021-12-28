Görme Engelliler Moral Depoladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Parkta, iş insanı Adem Mağralı tarafından organize edilen programa; Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Çakmak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Adem Mağralı ve ekibine teşekkür etti.

Ardından söz alan Adem Mağralı ise, “Bugün kalp gözleri açık olan değerli ağabeylerimizle, kardeşlerimizle bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Davetimizi kırmadıkları için başta dernek başkanı Mustafa Çakmak olmak üzere tüm misafirlerimize teşekkürü borç bilirim” dedi.

Program, müzik dinletisinin ardından sona erdi.