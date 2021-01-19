Görünmez mülteciler projesi

Uygur ayrılıkçılar, 20. yüzyılın başlarında Çin egemenliğine girdiklerinden beri bağımsız bir ülke çağrısı yapmaya başladılar: Doğu Türkistan. Uygurların ayrılığından korkan Çin hükümeti, zorunlu terörizmle mücadele kampanyaları temelinde Uygurları şiddetle eziyor, “radikal davranışı” yasaklamak gibi baskıcı dini kontroller uyguluyor. Bugüne kadar yaklaşık 35 milyon insan askeri baskı ve kıtlık nedeniyle öldü. Türk kimliklerine tutunan Uygurlar, Türkiye'ye ve diğer Türk Orta Asya ülkelerine, artan gerilim ve baskı karşısında kendilerine sığınma hakkı verebilecek ülkeler olarak bakıyorlar. Giderek artan bağımsızlık çağrıları ile Çin, kaynak zengini bir eyaletin bölünmesinden korkarak, terörle savaşı Sincan üzerinde daha sert kontroller uygulamak için bir günah keçisi olarak kullanıyor. Han Çinlilerinin zulmü devam ederken, Uygurlar anavatanlarından kaçmaya, ancak zulümden sorumlu hükümetin eline geri gönderilmeye çalışıyor.

Uygurlar, Çin'in batısında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak bilinen bir eyalette yoğunlaşmış bir Türki etnik gruptur. Mandarin'deki "Sincan" kelimesi "Yeni Sınır" veya "Yeni Sınır Bölgesi Türk Müslümanları olarak, Uygurlar Orta Asya ile yakın etnik, dilsel ve dini bağlara sahiptir. Uygur imparatorluğunun dağılmasının ardından, Uygur anavatanı 20. yüzyılın başlarında komünist Çin tarafından kontrol altına alındı. Çin'in iç savaşı sırasında, kısaca bağımsızlık ilan ettiler. 1949 devriminden beri Doğu Türkistan, Çin'in bir parçası olmuştur. Çatışma Uygurlar, Çinlilerin kontrolü altına girdiğinden beri bağımsızlık için yarışıyorlar. Çin iç savaşları sırasında Doğu Türkistan, Çin Halk Cumhuriyeti'ne geri çekilmeden önce geçici olarak bağımsızdı.

Batıdaki etnik akrabalarının aksine, Uygurların egemen bir devleti yok. Orta Asya'ya ulus devlet kavramını tanıttıktan sonra, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ülkeleri, başlangıçta "Türkistan" olarak adlandırılan bir alandan çıktılar.

Sovyetler Birliği çöktüğünde ve Kırgız, Kazak, Özbek devletleri bağımsızlığını kazandığında, Uygurlar bağımsızlıkları için yeni bir güçle [mücadele etmeye] özellikle hevesli hale geldiler. Bugün gördüğümüz şey bu. Uygurlar bağımsız bir ülkeden yana olurken, Çin petrol zengini ve kaynak zengini bir eyaleti kaybetme fikrine düşkün değil. Sonuç olarak, Uygur milliyetçi hareketlerini terörizmle ilişkilendirerek Çin hükümeti, özellikle dini hedef alan sert yasalar çıkardı. Terörle mücadele adına, Uygurların Ramazan ayında oruç tutmaları, dini giysiler giymeleri ve diğer pek çok şeyin yanı sıra büyümekte olan sakallar. Sincan'daki Çin paramiliter güçlerinin varlığıyla, baskılar genellikle ölümcül. Uygur diasporası Çin siyasi aktivistleri hapsetmeye devam ederken, Sincan'ı muhalefet için fiziksel olarak güvenli olmayan bir ortam haline getirirken, diaspora Uygur davasını ele aldı. Örneğin, Dünya Uygur Kongresi (WUC) küresel cephede Uygur insan haklarını savunuyor. Ünlü bir Uygur iş kadını ve insan hakları savunucusu olan Rebiya Kadeer, en önde gelen Uygur lideridir Çin hükümetini Uygurlara yönelik politikaları nedeniyle eleştirdikten sonra altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldığından beri, Uygur hakları için alenen kampanya yürütüyor.