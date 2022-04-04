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Güler yüz ve tatlı dilli olmak en büyük hazinedir

Bugün Günlerden Pazartesi yeni hafta yeni umutlara kavuşmak demektir.

Güler yüz ve tatlı dilli olmak en büyük hazinedir

Güler yüz ve tatlı dilli olmak en büyük hazinedir

Bugün Günlerden Pazartesi yeni hafta yeni umutlara kavuşmak demektir.

04 Nisan 2022 Pazartesi 11:15
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İnsanlığın başına bela olan gıda zamları ekonomiyi çıkmaza soksada geçim zorluğuna düşsede halkımız kendi iç dünyasına kapandı herkes. Halk ve toplum olarak eski günlere dönmek en büyük dileğim.

Bu zor günlerde kırıcı olmak yerine tatlı dil güler yüz ve hoşgörülü olmamız gerek diye düşünüyorum. Tatlı dil ve güler yüzlü olmak gülleri açmış bahçe gibidir, rengarenk ve huzur verir tüm çevreye.

Güler yüzlü tatlı sözlü olmak; insanların yüzüne, saygı ve sevgi dolu samimi bir tebessüm ve gülümseme ile bakmak, onlarla; gönül alıcı, hoş kelime ve sözcüklerle konuşmak, hareket ve mimiklerle onları rahatsız etmemek, demektir.

Güler yüz tatlı söz; sevgi, saygı ve merhamet dolu bir kalbe sahip olan engin kişilerin özelliğidir. Güler yüz tatlı söz, insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran, dostluk bağlarını pekiştiren çok önemli insani bir davranış biçimidir.

Güler yüzlü tatlı sözlü insan; gülleri açmış bir bahçeye benzer. Bakıp temas edenlere sevinç neşe ve huzur verir. Güler yüzlü tatlı sözlü bir kişi; teşriki mesai ettiği bütün insanlar için bir huzur kaynağı olup, onlara yaşama heyecanını verir, sıkıntılarını hafifletir ve dertlerini unutturur.

Güler yüz tatlı söz bedavadır; alanı mutlu eder, vereni üzmez parayla satılmaz. Güler yüz ve tatlı söz, kolay kazanılan büyük bir sermayedir. Güler yüz ve tatlı söz, kendisi ile barışık olan, huzurlu ve erdemli insanların tutumu olduğundan, bulunduğu ortama da huzur ve sükunet getirir.

Çünkü iç huzuru elde etmiş bir insanın etrafa yaydığı pozitif enerji ile diğer insanlar da mutlu ve huzurlu olurlar. Dolayısıyla güler yüzlü tatlı sözlü mütevazı bir kişi, etrafındaki tüm insanlar için huzur ve mutluluk kaynağıdır.

Tatlı dile güler yüze aşkınan bakışan göze doyulurmu doyulurmu diyen büyük usta Neşet Ertaş Ruhun Şad Mekanın cennet olsun ışıklar içinde uyu inşallah.

Hep tatlı dilli güler yüzlü olmanız dileği ve umuduyla saygı sevgi ve hoşgörü gönderiyorum alın hepsi sizin olsun. Tüm insanlık bu çıkmazdan biran evvel kurtulur ve huzur dolu günlere kavuşur inşallah.

Hızır yoldaşınız Yüce yaradanım rehberiniz olsun inşallah, Bitimsiz sevgilerimi sunuyorum...

Anahtar Kelimeler:
Güler Yüz Ve Tatlı Dilli Olmak En Büyük Hazinedir
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