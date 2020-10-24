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Gümrükleme Kahramanmaraş’a sekte vuruyor

Bu gün K.Maraşın büyümesine sekte vuran, yabancı yatırımcının gelmesini engelleyen gümrüklemeden bahsedeceğim....

Gümrükleme Kahramanmaraş’a sekte vuruyor

Gümrükleme Kahramanmaraş’a sekte vuruyor

Bu gün K.Maraşın büyümesine sekte vuran, yabancı yatırımcının gelmesini engelleyen gümrüklemeden bahsedeceğim....

24 Ekim 2020 Cumartesi 14:10
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K.Maraş enerji santralleri, krom çelik, altın işlemesi, tekstilin her kısmında, kağıt sanayii,bayan ayakkabısı,tarım sanayii, vs.birçok sanayide üretim merkezidir.

Bu fabrikalarda üretilen malların, enerjiden, atık su, hava kirliliği, fabrika atiklari gibi birçok zararları bu bölgenin ekolojisini bozuyor....

Binbir zahmetle üretilen mallar ihracat yapılırken, gümrüklemenin bir kısmı Maraştan, büyük bir kısmı, Mersin ve Antep gümrükleme yapılıyor.

Maraşta üretilen, hertürlü ceremesi buraya olan ürünler, gümrüklemede ihracat başka yerde yapıldığı için o memleketten yapılıyor görünüyor...

Yabancı yatırımcılar bir bölgeye yatırım yapacaksa o bölgenin ekonomik durumlarını, yani ihracatını, ithalatını, nüfus durumunu, hareketliliği gibi bazı verileri öğrenirler, ona göre otel, alışveriş merkezleri, işletme, fabrika kurarlar…

Maraş bu gümrüklemenin kendi hanesine yazılmamasından dolayı, ihracatı düşük görünüyor, bunun sonucunda verilerden dolayı, yabancı yatırımcıyı çekemiyor.

Bu durumun düzeltilip, gümrüklemedeki kayıpların ilimize yapılması gerekiyor.

Yetkililerin bu haksız durumla ilgilenmesini istiyoruz.

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