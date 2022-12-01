Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri...
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı...
Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini Baştan Sona Yeniledi
Büyükşehir Pazarcık’ın En İşlek Arterlerini...
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir Sahada
Daha Ulaşılabilir Göksun İçin Büyükşehir...
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta İzleyiciyle Buluşacak
‘Ölü Ozanlar Derneği’ Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta...

Güney Bağlantı Yolu’nda Önemli Mesafe Kat Edildi

Büyükşehir Belediyesi, Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na doğrudan ulaşım sağlayan Güney Bağlantı Yolu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Bağlantı Yolu’nda Önemli Mesafe Kat Edildi

Güney Bağlantı Yolu’nda Önemli Mesafe Kat Edildi

Büyükşehir Belediyesi, Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na doğrudan ulaşım sağlayan Güney Bağlantı Yolu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

01 Aralık 2022 Perşembe 17:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na doğrudan ulaşım sağlayan 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı, dolgu, hafriyat ve temel hazırlıkları tamamlanan alanlarda asfalt serimi devam ediyor. Bir yandan da enerji ve aydınlatma altyapısı hazırlanan Güney Bağlantı Yolu’nun trafiğe açılmasıyla birlikte, Hal ve Madalyalı Kavşak başta olmak üzere güzergâhtaki kavşakların trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek. Şehrin katma değerini büyük ölçüde artıracak Güney Bağlantı Yolu’nun kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Adana Yolu’na Bağlanan Yeni Güzergâh

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ulaşım altyapısını geliştirme hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Güney Bağlantı Yolu projemizde son aşamaya geldik. Kayseri Yolu üzerinde Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak yeni bir arter açtık. Hamdolsun altyapı ve zemin hazırlıklarımızı tamamladık. 55 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğundaki yeni arterimizle Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşaktaki trafik yükünü de azaltmayı hedefliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 01.12.2022 20:10
Anahtar Kelimeler:
Güney Bağlantı Yolu’nda Önemli Mesafe Kat Edildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!
Gönüllü fest katılımcılarını bekliyor!
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta bedava kitap etkinliği!
Kahramanmaraş’ta bedava kitap etkinliği!
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
Gazetecilerden KSÜ Rektörü Yasım’a hayırlı olsun ziyareti!
Gazetecilerden KSÜ Rektörü Yasım’a hayırlı olsun ziyareti!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber