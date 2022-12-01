Güney Bağlantı Yolu’nda Önemli Mesafe Kat Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen, Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na doğrudan ulaşım sağlayan 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Kazı, dolgu, hafriyat ve temel hazırlıkları tamamlanan alanlarda asfalt serimi devam ediyor. Bir yandan da enerji ve aydınlatma altyapısı hazırlanan Güney Bağlantı Yolu’nun trafiğe açılmasıyla birlikte, Hal ve Madalyalı Kavşak başta olmak üzere güzergâhtaki kavşakların trafik yükü büyük ölçüde hafifleyecek. Şehrin katma değerini büyük ölçüde artıracak Güney Bağlantı Yolu’nun kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.

Adana Yolu’na Bağlanan Yeni Güzergâh

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin ulaşım altyapısını geliştirme hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Güney Bağlantı Yolu projemizde son aşamaya geldik. Kayseri Yolu üzerinde Ağcalı Kavşağı’ndan Adana Yolu’na direkt bağlantı sağlayacak yeni bir arter açtık. Hamdolsun altyapı ve zemin hazırlıklarımızı tamamladık. 55 metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğundaki yeni arterimizle Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşaktaki trafik yükünü de azaltmayı hedefliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.