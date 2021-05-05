Güngör müjdeyi verdi, bayram sonrası konutlar teslim edilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yapımı devam eden Kurtlar toplu konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ve meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Güngör projede gelinen son durum ile ilgili bilgileri aldı. Başkan Güngör, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle en üst koordinasyonu sağlayarak pandemiye rağmen şehrimize büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Alt ve üstyapı projeleriyle Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştireceğiz” dedi.

Bayram Sonrası Konut Teslimi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentsel dönüşüm konut teslim takvimine ilişkin müjde vererek; “Bugün Yusuflar mahallemizdeki kentsel dönüşüm kapsamında inşa Kurtlar’da inşası süren konutları inceledik. Tabi kentsel dönüşüm süreçleri belediyelerin tek başına yürütmekte zorlandığı projeler. Toplamda iki aşamadan oluşan Yusuflar (Tekke) mahallesi kentsel dönüşüm için biz Saçaklızade’de başlattığımız 100 konutluk projeyi hamdolsun bitirdik. Büyükşehir olarak bitirdiğimiz konutları bayram sonrası hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. İlk etabında bin konut, ikinci etabındaysa toplamda 2 bin konut bulunan kentsel dönüşüm projemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın destekleriyle ciddi bir aşama kaydettik. Saçaklızade’de 200 ve Kurtlar bölgemizde 450 konut olmak üzere rezerv alanlarımızda inşaat TOKİ’miz tarafından hızla sürdürülüyor. Büyük çoğunluğunun kaba inşaatlarında sona gelindi. Aldığımız bilgilere göre bu konutlarımızdaki teslim takvimi gelecek yıl bu aylarda başlamış olacak. Kentsel dönüşümün bin konutluk ilk etabı için yüzde 50’nin üzerinde bir oranda anlaşma sağlandı. Hak sahibi hemşehrilerimize 3 alternatif sunduk. Bir mecburiyet oluşturmadan hemşehrilerimiz; taşınmazın kıymetinin ödenmesini, yerindeki dönüşümden veya rezerv alanlarımızdan konut verilmesi seçeneklerinden birini tercih edebiliyorlar” dedi.

Tekke’de Konutlar Yükselecek

Başkan Güngör konuşmasının devamında, “Milletvekillerimizle, teşkilatımızla geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ziyaret ederek Yusuflar (Tekke) Mahallemiz üzerindeki dönüşümle ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımız Murat Kurum da mahalle üzerinde konutların yükselmesi için sağ olsun bize destek verdi. İnşallah, Yusuflar’da yerinde dönüşüm için proje onaylarımızı aldıktan sonra ihalesini yapacağız. Yılsonuna kadar da anlaşma sağlanarak boşaltılan bölgelerde konut yapımına başlamayı hedefliyoruz. Burada kadim şehrimizin tarihi dokusunu koruyarak geleneksel mimarimizin yansıtılacağı konutlar inşa etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Önsen Köprüsü’nün Yer Teslimi Yapıldı

Başkan Güngör yeni projelere ve planlanan yeni yerleşim yerlerine dikkat çekerek, “Yeni yerleşim alanlarımızda, daha fazla sosyal donatının ve daha fazla yeşil alanın yer alacağı bölgeler olacak. Burada yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun yapılaşma öngörüyoruz. Akıllı şehir planlamacılığının bir devamı olarak projesini gerçekleştirdiğimiz Önsen Köprümüzün ihalesini ve yer teslimini yaptık. Bayram sonrası inşallah buraya da başlamış olacağız. Toplamda 200 metre uzunluğa sahip köprümüzü 4,5 kilometrelik bağlantı yoluyla birlikte yapacağız. Yani köprü tamamlandığında Ağcalı Kavşağı’ndan bu bölgemize kadar kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Böylece yaklaşık 60 bin hemşehrimizin şehir ulaşımı için kullandığı karayolu yaklaşık 10 kilometre kısalacak. İleriye dönük bu bölgede öngördüğümüz 150 bin nüfus potansiyelinin ulaşım standardı yükselecek” bilgilerini aktardı.

Koordinasyon Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör cümlelerini, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz ve yerel yönetimlerimizle en üst koordinasyonu sağlayarak pandemiye rağmen şehrimize büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Alt ve üstyapı projeleriyle Kahramanmaraş’ımızın çehresini değiştireceğiz. Ülkemiz iki yıldır tüm dünyanın geçtiği zorlukları başlarıyla atlattı. Devletimiz başka ülkelere destek olduğu gibi yatırımlarına da aksatmadan devam etti. Bizler de bu süreçte tüm paydaşlarımızla işbirliği halinde hamdolsun şehrimize onlarca proje kazandırabildik. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadeleriyle noktaladı.

El Birliğiyle Eserler Bırakıyoruz

İnceleme ziyareti sonrası konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise, “Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum. Tüm bu projeleri el birliğiyle gerçekleştiriyoruz. Bu koordinasyonun temini idari bir beceri ister, güçlü bir yönetimle mümkündür. Bu manada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bizler istişare kültürüyle ve iş birliğiyle eserler bırakmaya gayret ediyoruz. Bu büyük yatırımların hayata geçmiş olmasını görmekten mutluluk duyuyoruz. Buralarda yalnızca konut yapmakla kalmıyoruz. Başkanımızın girişimleriyle, akıllı şehircilik ve çağdaş bir anlayışla bölgenin değerini ve standardını artıracak uygulamalar gerçekleştireceğiz” dedi.