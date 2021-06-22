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Güngör’den cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

Güngör’den cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’a ziyaret

Güngör’den cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği heyetini kabul etti.

22 Haziran 2021 Salı 17:58
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici katıldı.

Görüşmede, TBB ve Tarihi Kentler Belediyeler Birliğinin ülke genelindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

TBB öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) belediyelerle başlatılan iş birliği çalışmalarının gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasında kardeş belediye ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.

Son Güncelleme: 22.06.2021 18:17
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