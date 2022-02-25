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Gürültü eylem planı için son aşama

Büyükşehir Belediyesi, şehrin gürültü haritasını çıkarıyor. Yapılan tespitlerin ardından oluşturulacak eylem planıyla gürültü kirliliğinin önüne geçilecek.

Gürültü eylem planı için son aşama

Gürültü eylem planı için son aşama

Büyükşehir Belediyesi, şehrin gürültü haritasını çıkarıyor. Yapılan tespitlerin ardından oluşturulacak eylem planıyla gürültü kirliliğinin önüne geçilecek.

25 Şubat 2022 Cuma 17:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yürütülen Stratejik Gürültü Haritası ve Gürültü Eylem Planı yenileme çalışmaları devam ediyor. Uzman ekipler tarafından sahada gerçekleştirilen incelemelerin tamamlanmasıyla şehrin Stratejik Gürültü Haritası nihayetlendirilmiş olacak. Oluşturulan Stratejik Gürültü Haritası doğrultusunda belirlenen sıcak noktalarda gürültünün azaltılması, sessiz alanların ise gürültüye maruz kalmaması konusunda tedbirleri kapsayan Gürültü Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Stratejik Gürültü Haritası Hazırlanıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz tarafından, yerleşim yerleri, karayolu, sanayi bölgesi, eğlence mekânları, parklar, mesire alanları gibi yerlerin gürültü düzeyleri ölçülerek şehrimizin Stratejik Gürültü Haritası çıkarılıyor. Hazırlanan harita doğrultusunda gürültü düzeyinin yüksek çıktığı bölgelerde gürültünün oluşturduğu olumsuzlukların azaltılması ve gürültünün kontrol edilmesi noktasında Gürültü Eylem Planı’nı hazırlayarak uygulamaya koyacağız. Gürültü düzeyinin düşük çıktığı yerlerde ise mevcut durumu muhafaza etmeye çalışacağız” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Gürültü Eylem Planı Için Son Aşama
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