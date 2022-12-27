Güvenç, Rektör Yasım’ı Ziyaret Etti

KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç’e üniversitenin güncel durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Ziyaret kapsamında üniversitenin mevcut durumu, ihtiyaçları ve projelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Misafirperverliği için Rektör Yasım’a teşekkür eden Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak ihtiyaç duyulan her alanda KSÜ’ye destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kökünüz ile Murat İldeniz de yer aldı.