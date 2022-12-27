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Güvenç, Rektör Yasım’ı Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.

Güvenç, Rektör Yasım’ı Ziyaret Etti

Güvenç, Rektör Yasım’ı Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ı ziyaret etti.

27 Aralık 2022 Salı 18:06

KSÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç’e üniversitenin güncel durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Ziyaret kapsamında üniversitenin mevcut durumu, ihtiyaçları ve projelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Misafirperverliği için Rektör Yasım’a teşekkür eden Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak ihtiyaç duyulan her alanda KSÜ’ye destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Genel Sekreter Ali Rıza Bekler ve Ak Parti Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kökünüz ile Murat İldeniz de yer aldı.

Son Güncelleme: 27.12.2022 19:14
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Rektör Yasım’ı Ziyaret EttiGüvenç
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