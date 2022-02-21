Güvenç’in kurduğu iletişim, 30 bin fidan olarak Kahramanmaraş’a nefes oldu

Geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş’ın dondurmada dünya markası MADO’nun şube açmasıyla gelişen Kahramanmaraş-Tayvan ilişkileri, Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-hsiang Cheng’in, Kahramanmaraş’ın eğitimine kazandırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’e verdiği 55 bilgisayar sözünün yerine getirilmesiyle taçlanmıştı. Celalettin Güvenç’in, Tayvan’ın Türkiye’deki temsilciliği olan Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu ile kurduğu güçlü iletişim, Kahramanmaraş’ta önemli gelişmelerin yaşanmasına vesile oluyor. Bu kapsamda Celalettin Güvenç’in girişimleriyle Kahramanmaraş topraklarına 30 bin fidanın dikilmesini sağlandı. Güvenç’in, Kahramanmaraş’ta yürütülen Ağaçlandırma Projesi’ne destek vermeleri talebi üzerine Ankara Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu, kentte Tayvan Dostluk Hatıra Ormanı oluşturmak adına 30 bin kızılçam fidanını toprakla buluşturdu.

“DEĞERLİ VE ANLAMLI BİR ARMAĞAN”

30 bin fidan, Tayvan’ın Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang’ın katıldığı törenle Kahramanmaraş’a nefes olmak üzere dikildi. Programda konuşan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Tayvan Dostluk Hatıra Ormanı’nın gelecek nesiller için son derece değerli ve anlamlı bir armağan olduğunu söyledi. Güvenç, “Sürdürebilir bir gelecek için dünyamızı ve Türkiye’yi yeşillendirerek, küresel iklim değişikliği ile mücadele amacıyla Kahramanmaraş ilimizde yürüttüğümüz ağaçlandırma projesine destek olarak, Misyonunuz aracılığı ile gerçekleştirilen 30.000 Amerikan Doları karşılığında 30.000 adet Kızılçam fidanı dikimi için size ve saygıdeğer Hükümetinize teşekkürlerimi sunarım. Tayvan Dostluk Hatıra Ormanı’nın ülkemize ve gelecek nesillere son derece değerli ve anlamlı bir armağan olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Tayvan’ın Ankara Temsilcisi Chih-Yang Huang da bir selamlama konuşması gerçekleştirirken, Celalettin Güvenç’e önemli bir programa vesile olduğu için teşekkür etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un da katıldığı program, fidanların toprakla buluşturulmasıyla son buldu.