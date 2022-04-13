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Güvenç’ten 112 acil çağrı merkezine ziyaret!

Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç; sistemin çalışmasından ve gördüğüm teknolojiden etkilendim ve gurur duydum dedi.

Güvenç’ten 112 acil çağrı merkezine ziyaret!

Güvenç’ten 112 acil çağrı merkezine ziyaret!

Kahramanmaraş 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç; sistemin çalışmasından ve gördüğüm teknolojiden etkilendim ve gurur duydum dedi.

13 Nisan 2022 Çarşamba 10:08
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Ak Parti yönetiminden bir heyet ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret eden Celalettin Güvenç’i yeni bina girişinde ‘Hoş geldiniz’ diyerek karşılayan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Akın Ozan girişten itibaren yeni bina hakkında bilgi verdi.

Eski Binadan yeni binaya ve yeni sisteme geçişin nasıl olduğu hakkında konuşan Akın Ozan, Celalettin Güvenç’e 112 Çağrı Merkezini gezdirdi. Aynı salonda görev yapan Çağrı Alıcı, Polis, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman Yangın ve Afad personeli ile tanışan Celalettin Güvenç öncelikle 10 Nisan Polis Bayramı münasebeti ile Polislerin bayramını ve diğer personelinde Ramazan ayını kutladı, sistemin çalışması hakkında Kurum Müdürü Akın Ozan’dan bilgi alan Güvenç hemen oradan 112 Acil Çağrı Merkezini aradı, arandığından habersiz çağrıyı açan personele vaka bildiren Celalettin Güvenç hemen Emniyet birimine bağlındı, anında ekip yönlendirmesi yapılacağını anlayan Güvenç çağrıyı kendinin yaptığını belirterek çağrıyı iptal etti.

Çağrı Merkezinde çalışanlarla bir süre sohbet edip sorular soran Celalettin Güvenç yaptığı kısa açıklamada; ‘Açıkçası ben kurumlar arasında bu kadar güzel bir uyum ve bu kadar müthiş bir teknoloji beklemiyordum, kurum müdürümüzün bizlere anlattığını anında test ettik ve öğrendik, geçmişi düşündüğümde ülkem adına 112 Acil Çağrı Merkezlerindeki sistemin çalışmasından ve gördüğüm teknolojiden etkilendim ve gurur duydum. Emeği geçen herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.

Yapılan tanıtım çalışmaları hakkında da bilgi alan Celalettin Güvenç teşekkür ederek 112 Acil Çarı Merkezi Müdürlüğünden ayrıldı.

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Güvenç’ten 112 Acil çağrı Merkezine Ziyaret!
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