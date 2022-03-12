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Güvenç’ten Kahramanmaraş’a 210 Konutluk Toki Müjdesi

Kahramanmaraş’taki projelerin son durumunu ve taleplerini iletmek adına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret eden TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Pazarcık halkına 210 konu müjdesi verdi.

Güvenç’ten Kahramanmaraş’a 210 Konutluk Toki Müjdesi

Güvenç’ten Kahramanmaraş’a 210 Konutluk Toki Müjdesi

Kahramanmaraş’taki projelerin son durumunu ve taleplerini iletmek adına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret eden TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Pazarcık halkına 210 konu müjdesi verdi.

12 Mart 2022 Cumartesi 20:27
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Güvenç, 210 konutlu projenin ihalesine 11 Mayıs 2022’de çıkılacağını duyurdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş’ın yatırımlarını Ankara’da güçlü bir şekilde takip etmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’a birçok yatırımın kazandırılmasında imzası olan Güvenç, son olarak ise kentin toplu konut noktasındaki sorunlarını çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı.

Kent halkıyla her fırsatta bir araya gelen Güvenç, vatandaşların toplu konut noktasındaki taleplerini ve kentteki projelerin son durumunu görüşmek üzere Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut’u makamında ziyaret etti.

Bulut’un çalışma ekibinin de yer aldığı ziyarette Güvenç, kentteki çalışmaların hızlanması noktasında görüş alışverişinde bulunurken, ziyaret sonrası yaptığı açıklamayla Pazarcık halkına dev bir müjde verdi.

Güvenç, Pazarcık’ta 2. etap 210 Konut (+2kd) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin ihalesine 11 Mayıs 2022 tarihinde çıkılacağını duyurdu.

“Şehrimize çok daha fazla projeler kazandıracağız”

Toplu konut noktasında AK Parti kadrolarının Kahramanmaraş’ta önemli hedeflerinin olduğunu belirten Güvenç, “AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri olarak şehrimizin yatırımlarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Birçok projenin takipçisiyiz ama özellikle toplu konut alanında hemşerilerimize daha iyi hizmet vermek için önemli çalışmalar yürütüyorduk. Bu kapsamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanımız Ömer Bulut’u ziyaret ederek, çalışma ekibiyle beraber Kahramanmaraş’ımızın taleplerini görüştük. Öncelikle ilgilerinden dolayı sayın başkana teşekkür ediyorum. Yaptığımız ziyaretten çıkan önemli bir müjdeyi hemşerilerime duyurmak istiyorum. Kahramanmaraş’ımızın Pazarcık ilçesinde 2. etap 210 Konut (+2kd) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi’nin ihalesinin 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak. Toplu konut anlamında önemli hedeflerimiz var, iş birliği içerisinde şehrimize çok daha fazla projeler kazandıracağız” dedi.

“Bu zor günlerde Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeni müjdeler veriyoruz”

Son günlerde özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla birlikte dünyanın zorlu bir süreçten geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde vatandaşlara yeni müjdeler verdiklerine dikkat çeken Güvenç, “Dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor fakat Türkiye’miz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hiç olmadığı kadar güçlü bir duruş sergiliyor ve görüyorsunuz anlaşma masaları Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılıyor. Bu ve birçok zorluklara rağmen bizler halkımıza müjdeler verebiliyoruz, işte bu da ülkemizin gücünün bir göstergesi. Bu gün bu ülkeye ve ülke ekonomimize yapılan saldırılar var ise halka sağlanan bu imkanlardan dolayıdır. Bu anlamda hiç korkmadan çalışıyoruz, gelecek bizim ve çocuklarımızın olacaktır. Çocuklarımız daha güzel, zengin ve daha gelişmiş bir ülkede yaşayacaklar. Bizim gücümüz millet, bizim sizin duanızdan başka gücümüz yok, bizim sandıktan başka gücümüz yok. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum, yeni müjdelerler buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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Güvenç’ten Kahramanmaraş’a 210 Konutluk Toki Müjdesi
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